فوائد الأناناس للبشرة لا تعد ولا تحصى، يساعد الأناناس أنزيم البروميلين على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة والمتعبة، ما يمدّ البشرة بالحيوية والنضارة، غني بالفيتامين سي C ويخفف ظهور علامات الشيخوخة، يمنح الأناناس البشرة الإنتعاش والترطيب والنعومة.

الأناناس فاكهه استوائية وهي غنية بالفيتامينات والانزيمات ومضادات الأكسدة ويساعد في تعزيز قوه الجهاز المناعي وبناء عظام قويه كما يساعد الأناناس في عسر الهضم وعلى الرغم من عذوبته إلا أن الأناناس يحتوي على القليل من السعرات الحرارية.

ويمتلك الأناناس فوائد غذائية ويحتوي على مستويات عالية من فيتامين c والمنغنيز وعلى الألياف والبروميلين(انزيم)، ويمتلك أيضاً نسبة عالية من المنغنيز وبه نسبة مهمة من مضادات الأكسدة الدفاعية كما يحتوي على نسبه عالية من الثيامين وفيتامين B.

فوائد الأناناس للبشرة

الأناناس يجعل البشرة رطبة ومشرقة

الأناناس يجعل البشرة رطبة ومشرقة، استخدمي الخلاط الكهربائي واخلطي شريحتين من الأناناس مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون حتى تحصلي على مزيج متجانس. طبّقي المزيج على وجهك واتركيه يتفاعل مع بشرتكِ مدة 15 دقيقة. شطفي وجهكِ بماء فاتر واتركي بشرتكِ تجف بمفردها.

الأناناس لبشرة مشدودة وشابة

لبشرة مشدودة وشابة يمكنك مزج القليل من حليب جوز الهند وعصير الأناناس الطبيعيين وطبّقي الخليط على وجهكِ بواسطة قطنة واتركيه لمدة 20 دقيقة، عندما يجف السائل على وجهكِ، اغسليه بماء فاتر واستخدمي كريم مرطّب لإتمام العملية.

الأناناس للتخلص من السيلوليت

تحتوي الأناناس على نسبة عالية من أنزيم البروميلين الذي يحفّز الدورة الدموية ويخفّف بالتالي من ظهور السيلوليت، إمزجي كوبين من الأناناس المقطّع مع عصير حبّتين من الليمون وملعقتين من الزنجبيل و3 أكواب من الماء، وضعيها جميعاً في الخلاط الكهربائي، ثم إحرصي على شرب هذا العصير بشكل منتظم ويومي مع اتباع نظام غذائي صحيّ وستلاحظين اختفاء السيلوليت مع الوقت.