فوائد الأناناس للمرأة لا تعد ولا تحصى، الأناناس حلو المذاق بفضل السكريات الطبيعية التي يحويها مما سيساعدك على كبح الشعور بالحاجة إلى تناول السكر والأغذية حلوة المذاق، مصدر غني جدًا بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعد الأناناس بديل مثالي للسكاكر والشوكلاته وقطع الحلوى.

يحتوي الأناناس الحديد، والنياسين، وحمض الفوليك، والرايبوفلافين، وبالإضافة إلى احتوائه على 76% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين ج، 9% من احتياجاتنا من الثيامين اليومية، 9% من الاحتياجات اليومية من فيتامين ب6، 6% من احتياجنا اليومي للمغنيسيوم.

تسهّل فاكهة الأناناس عملية الهضم عند المرأة الحامل، وتقلّل من نسبة إصابتها بالالتهابات وفقر الدم، ولها فعالية كبيرة في علاج مشاكل تأخّر الحمل، وخصوصاً مشكلة تكيس المبايض، حيث تعمل على تقوية المبايض، إذا ما تمّ تناولها خلال أيام الدورة الشهرية، ويُنصح بتناولها خلال أيام الدورة لعدة شهور؛ حتى تنتظم الدورة الشهرية.

فوائد الأناناس للمرأة

الأناناس يساعد على الهضم

يحوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروف باسم بروميلين التي لها دور في هضم البروتين مما يسهل عمليات الهضم وخاصة في المعدة، ويكون تناول الأناناس بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيره مفيد حقًا في المساعدة على عملية الهضم، والتخفيف من الضغط على المعدة، كما أنه يساعد على الوقاية من الإمساك.

الأناناس مصدر عالي بالألياف

الأناناس مصدر عالي للألياف، إلا أنه خلافًا للباقي فهو يمتاز بكونه مصدر عالي للألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان في الماء.

ويعد الأناناس يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع، كما أنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء وعملية الهضم، ويعمل على إبطاء عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستواياتها، كما قد يكون له دور فعال في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين.

الأناناس له مزايا مضادة للالتهابات

الخصائص المضادة للالتهابات في الأناناس هي مستمدة بشكل أساسي من إنزيم البروميلين الموجود فيه، والتي قد تم ربطه مؤخرًا بكونه فعال في علاج التهابات المفاصل والحد من الامها.

الأناناس يخفف الام العضلات

يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم الفعال جدًا في تخفيف الام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا فقد يساعدك تناول الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.

الأناناس يخفف من أعراض الدورة الشهرية

تناول الأناناس يساعد في التخفيف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وذلك بفضل محتواه من المنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، الأمر الذي يساعد في التقليل من التهيجات والتقلبات المزاجية والصداع وغيرها من أعراض تقلبات الهرمونات، وكما قد يساعد إنزيم البروميلين على استرخاء العضلات والتخفيف من التقلصات والالام.