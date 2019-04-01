الشخص الذي يبتسم دائمًا هو أكثر الأشخاص جاذبية وقدرة على إقناع الناس

للإبتسامة سحر، لكن تأثير الابتسامة لا يقتصر على مُستَقْبِلها فقط، وإنما يسبقه، تأثيرها فيك أنت أولا، قبل أي إنسان.

ولأهميتها حثتنا الأديان على التبسم، وجعلها فى منزلة الصدقة، أما عن ثواب الابتسامة في الدنيا، فله شأن آخر، فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن التعبير عن انفعال ما، يمكن أن يولد لدى الشخص الإحساس بالإنفعال نفسه، وهذا يعنى أنه بمقدور الإنسان أن يشعر بالسعادة بمجرد أن يبتسم.

وأكد علماء النفس والاجتماع أن الابتسامة سبب من أسباب النجاح والسعادة، إذ تبين أن الشخص الذي يبتسم دائمًا هو أكثر الأشخاص جاذبية وقدرة على إقناع الناس، وهو أكثرهم ثقة بنفسه.

ومما لا تعلمه أنك عندما تبتسم فى وجه شخص ما، فإن موجات كهرومغناطيسية إيجابية ذات ذبذبات معينة تنطلق منك دون أن تشعر في اتجاه ذلك الشخص، وتتوقف كمية تلك الموجات على طريقة تبسمك وترحيبك به، وقوة مشاعرك الداخلية ومدى تركيز نظرتك إليه، والكلمات المصاحبة لتلك الابتسامة، فإذا كان ذلك الشخص يحمل فى نفسه شيئًا ما من ناحيتك كالحقد أو البغض .

تقول الدكتورة سها عيد خبيرة فينج شوي أن بتبسمك في وجه الآخر بالطريقة السليمة؛ تكون قد حققت الآتي:

أولا: قويت الطاقة الخاصة بك، وحميتنفسك من الموجات السلبية التى يوجهها إليك الآخرون دون أن يشعرو بذلك لمجرد أنه يفكر فيك بطريقة سلبية.

ثانيًا: أثرت في موجاته السلبية؛ لهذا ستقترب موجاتة من موجاتك الإيجابية فتحقق الألفة والمحبة.

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