قد تبدو فكرة أخذ حمام بارد جنونية خلال فصل الشتاء، قد ترغب في أيام الصيف الحارة في الاستحمام بالماء البارد للتخفيف من حرارة الجو، ولكن هل تعلم أن ذلك لا يخفف الحر فقط، بل يفيد جسمك وصحتك أيضًا، إن معرفة فوائد الاستحمام بالماء البارد ستجعلك تقدم على ذلك دون تردد، حيث يعد نوع من طرق العلاج المستخدمة لتسريع الشفاء من حالات معينة مثل الاجهاد والتواء العضلات والالتهاب والألم .

وفي التفاصيل: الحمام البارد مفيد للزكام، حيث تساعد الكريات البيضاء في مكافحة العدوى في الجسم، وصدمة الماء البارد في مجرى الدم تحفز الكريات البيضاء، كما يجعل الجسم أكثر مقاومة لأنواع معينة من السرطان، وأوضحت تجربة سريرية في هولندا أن الأشخاص الذين أخذوا حمامات باردة كانوا أكثر نشاطا في العمل. الحمام البارد مفيد في الصيف ويحسن الدورة الدموية، لأن الماء الأكثر برودة من درجة حرارة الجسم الطبيعية يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر قليلًا للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، عندما يتم ذلك بانتظام، فيمكن أن يجعل الاستحمام البارد نظام الدورة الدموية لدينا أكثر كفاءة.

يحسن أمراض القلب، وفقًا لدراسة، فإن التعرض للطقس البارد أو الماء البارد يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء، قد يساعد العلاج في تحسين تدفق الدم في الشريان التاجي بشكل فعال عندما يدعمه ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يخفف الآلام، يمكن أن يساعد الغمر بالماء البارد في تخفيف آلام الصدر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، بالنسبة للألم الناتج عن الإصابات أو الالتواء، فإن وضع كمادات باردة فورية في المنطقة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق تقليل تدفق الدم في المنطقة، من ناحية أخرى، يزيد العلاج البارد من إنتاج بيتا إندورفين الذي يقلل من الإحساس بألم pf.

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