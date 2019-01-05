دراسة.. الاستلقاء بجوار طفلك عند النوم يحميه من الأمراض العقلية

وأكدت الدراسات الحديثة، أن الأطفال يحتاجون إلى اتصال جسدي وثيق معهم ومع الأب والأم ، لافتة إلى أنه على الآباء أن يجدوا الوقت لهذا في جدول أعمالهم المزدحم، وأن يوفروا الوقت في قص القصص عليهم.

يقول طبيب الأطفال الأمريكي د. وليام سيرز، إن الطريقة المثلى لتربية أطفال آمنين في المستقبل ويتمتعون بآمان واستقرار نفسي، هو الاستلقاء بجوارهم حتى النوم، فيما تشير سوزان كراوس وايتبورن، أستاذة العلوم النفسية في جامعة ماساتشوستس أمهرست، أن هناك أدلة على أن قضاء الوقت مع الأطفال في السرير يجعلهم ناجحين أكثر.

وفي ذات السياق، قالت تمارا ابنه المليونير بيرنارد تشارلز إكليستون، الملقب بـ”بيرني إكليستون”، وهو رجل أعمال بريطاني ومالك الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، والذي لديه ما يقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني، إنها مؤمنة بما تقوله الدراسة، وأنها تسمح لابنتها صوفيا بالنوم منذ كان عمرها 6 شهور بينها وبين زوجها، والعديد من المشاهير يفعلون ذلك أيضًا.