ما هي فوائد الباذنجان للرجال؟ ما هي أضرار الباذنجان؟ ما هي فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق؟ ما هي فوائد الباذنجان الني؟ ما هي فوائد الباذنجان الأسود؟ ما هي فوائد أكل المخ للجنس؟ ما هي فوائد الباذنجان للتنحيف؟ ما هي فوائد الباذنجان للشعر؟ ما هي فوائد المسقعة للرجال؟

فوائد الباذنجان للرجال

إطالة مدة الجماع

تحسين القدرة الجنسية وأداء الرجل

الباذنجان يحتوي على ألياف تساعد على عملية الهضم.

من فوائد الباذنجان للرجال أنه يحافظ الجسم على الشباب الدائم.

من فوائد الباذنجان للرجال أن الباذنجان تعد فياجرا فعالة للرجل.

من فوائد الباذنجان للرجال خفض نسبة الكولسيترول الضار فى الأوعية الدموية

من فوائد الباذنجان للرجال يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم وخصوصا للأعضاء التناسلية

من فوائد الباذنجان للرجال يساعد فى قوة انتصاب العضو الذكرى

أضرار الباذنجان

من من أضرار الباذنجان أيضاً يساعد في تكون حصى الكلى،

من أضرار الباذنجان أنه يزيل عنصر الحديد من الخلايا

من أضرار الباذنجان أنه يسبب الحساسية ومن أعراض هذه الحساسية الكحة،القشعريرة، التورم، صعوبة التنفس، الطفح الجلدي.

الباذنجان يحفز من ظهور أعراض التهاب المفاصل

فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق

من فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق تنزيل الوزن.

أكل الباذنجان النيء على الريق يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

من فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق أنه يمنع من الجلطات والسكتات الدماغية.

يقوي مناعة الجسم خصوصاً مع جائحة كورونا.

يحمي من الصداع.

من فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق أنه يقضي على رائحة العرق الكريهة.

ممكن أن يعمل على تقوية القدرة الجنسية عند الرجل.

من فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق يفيد صحة الحامل والجنين.

يقضي على نمو الأورام السرطانية.

يعالج مرض السكري.

من فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق يعالج مرضى الصرع ويُخفف من حدة نوباته.

فوائد الباذنجان الني

من فوائد الباذنجان الني أنه يعمل على امتصاص الجسم للحديد

يعافي الباذنجان الني مرضى السكري من النوع 2

الباذنجان الني ينظم أيضاً ضغط الدم

يساعد في تنزيل الوزن

مفيد جداً لصحة الماغ والمخ

مضاد للالتهابات

من فوائد الباذنجان الني أيضاً يحمي الحمض النووي وأغشية الخلايا

من فوائد الباذنجان الني أنه يساعد في الاستفادة من الأغذية والتخلص من النفايات

فوائد الباذنجان الأسود

تقوية القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات

تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم لأنه يحتوى على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات.

يساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

تنشيط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية.

حماية الجسم من الأمراض السرطانية المختلفة.

فوائد الباذنجان الأسود تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الخرف والجلطات

تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايته من هشاشة العظام

فوائد الباذنجان الأسود أيضاً تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقروح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى.

فوائد أكل المخ للجنس

أكل المخ يرفع القوة الجنسية إلى درجة كبيرة.

مصدرًا غنيًا بالسيلينيوم والنحاس الذي يساعد خلايا الجسم على إنتاج الطاقة وتقوية الأنسجة الضامة والحفاظ على صحة جهاز المناعة لديك. من فوائد أكل المخ للجنس أنه يحافظ السيلينيوم على صحة الأنسجة عن طريق منع الضرر الناتج عن الجذور الحرة السامة.

القيمة الغذائية للمخ

المخ يحتوي 100 جرام من المخ على 324 ميكروجرام من النحاس و24 ميكروجرام من السيلينيوم، أي 44% من الحصة اليومية الموصى بها من السيلينيوم و 36% من الحصة اليومية الموصى بها من النحاس.

ويحتوي المخ أيضًا على فيتامين B-5 و B-12، اللازمين لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.ويساعد فيتامين b5 على تحويل الطعام إلى طاقة، ويلعب دورًا في إنتاج الهرمونات، بينما يساهم فيتامين b12 في تصنيع الحمض النووي بالجسم، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي ويعزز نمو خلايا الدم الحمراء الجديدة.ويحتوي 100 جرام من المخ على 2.3 ملليجرام منb5، أي 46% من الحصة اليومية الموصى بها، كما يوفر 11 ميكروجرامًا من فيتامين b12.

فوائد الباذنجان للتنحيف

يعد الباذنجان قليل السعرات الحرارية

يحتوي الباذنجان على الألياف لأنه يساعدك على تنزيل الوزن الزائدوبالتالي تخفيف الكرش.

فوائد الباذنجان للشعر

من فوائد الباذنجان للشعر يحافظ على صحة فروة الرأس مثل القشرة والحكة وأمراض أخرى

الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من المياة إذ تساعد على تغذية فروة الرأس من الداخل وذلك يجعل بصيلات الشعر قوية جداً.

الباذنجان يحتوي على انزيمات تحفز نمو الشعر بالإضافة لحمض الفوليك والكالسيوم والحديد التي يحتاجها الشعر بشكل مستمر.

الباذنجان يخلصك من خشونة الشعر المزعجة.

فوائد المسقعة للرجال

المسقعة تعمل على تقليل الكوليسترول الكلي في الجسم.

المسقعة تحسن تدفق الدم

المسقعة تقلل من خطر الاصابة بالأمراض القلبية

فتة الباذنجان

مقادير فتة الباذنجان

5 ثمرات باذنجان رومي أو باذنجان أسود عروس صغير

3 رغيف خبز شامي

3 كوب لبن رائب

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب طحينة مع حمص شام مطحون

ربع كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1 ملعقة ملح

نصف ملعقة كمون

1 ملعقة كبيرة سماق

نصف ملعقة فلفل أحمر حار (حسب الرغبة)

زيت للقلي

ربع كوب صنوبر محمص

ربع كوب لوز مقشر ومحمص

ربع كوب بقدونس مفروم

طريقة تحضير فتة الباذنجان

أولاً قومي بتقطيع الخبز إلى مربعات صغيرة وحمصيهم جيداً في الفرن أو قلبيهم في الزيت.

ثم قطعي الباذنجان إلى شرائح متوسطة ورشي عليها الملح لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بتصفيتهم جيدًا بالضغط واقليهم في الزيت.

ثم اخلطي اللبن الرائب مع الطحينة والحمص والليمون والملح والكمون والثوم.

أخيراً رصي الخبز في طبق التقديم وفوقه الباذنجان.

ثم ضعي خليط اللبن وزينيه بالصنوبر واللوز والبقدونس، صحتين وعافية.

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