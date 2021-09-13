ما هي فوائد الباذنجان للكبد؟ ما هي فوائد الباذنجان للكبد والأمعاء؟ ما هي أنواع الباذنجان؟ ما هي أضرار الباذنجان؟ ما هي فوائد الباذنجان للكلى؟ ما هي فوائد الباذنجان للقولون؟ ما هي أضرار الباذنجان النيء؟ ما هي فوائد الباذنجان الني؟ ما هي فوائد الباذنجان للرجال؟ ما هي فوائد الباذنجان للشعر؟ ما هي فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق؟ كيفية عمل مقلوبة الباذنجان والدجاج؟

أنواع الباذنجان

أنواع الباذنجان،الباذنجان الياباني: باذنجان بنفسجي داكن اللون ذو ثمار طويلة رفيعة.

أنواع الباذنجان،الباذنجان الأبيض: باذنجان صغير الحجم لونه أبيض ينتشر في مصر وعادة ما يستخدم في المكدوس والمحشي.

أنواع الباذنجان،الباذنجان الصيني: شبيه بالياباني إلا أن لونه أفتح.

أنواع الباذنجان،الباذنجان التايلندي: أخضر اللون وذو مذاق أكثر مرارة من غيره.

أنواع الباذنجان،الباذنجان الهندي: ذو مذاق حلو وثمار صغيرة ولونه مائل إلى الحمرة.

أنواع الباذنجان،الباذنجان الأمريكي: ذو ثمار كبيرة ولون داكن ويشابه الباذنجان الإيطالي.

فوائد الباذنجان للكبد

من فوائد الباذنجان للكبد أنه يحتوي على مضادات أكسدة ويقي من سرطان الأمعاء والكبد.

من فوائد الباذنجان للكبد أنه يعتبر مدر للبول وبذلك يحافظ على صحة الكبد.

تناول الباذنجان يحسن من عملية الهضم لأنه يحتوي على الألياف.

ينقي الأمعاء والمعدة من الجراثيم والبكتيريا

الباذنجان يعمل على امتاص المواد السامة والدسمة بسرعة وبالتالي يحافظ على صحة المعدة.

من فوائد الباذنجان للكبد أنه يطهر الجهاز الهضمي والإخراجي.

الباذنجان يشد المعدة ويحسن من أداء المعدة.

يحفز إفراز عصارة المعدة التي تسهل عملية امتصاص المواد الغذائية.

يحافظ الباذنجان على صحة الكبد ويحسن من أداء وظائفه.

أضرار الباذنجان

كلما زادت مستويات مادة البوليفينول الموجودة في الباذنجان كلما زادت مرارة المذاق.

الإفراط في تناول الباذنجان يعمل على زيادة فرص تكون حصى الكلى.

يحتوي الباذنجان على مركب كيميائي يسمى ناسونين والذي يرتبط بعنصر الحديد ويعمل على إزالته من الخلايا.

فوائد الباذنجان للكبد

من فوائد الباذنجان للكبد أنه يحتوي على مضادات أكسدة ويقي من سرطان الكبد والأمعاء.

من فوائد الباذنجان للكبد أنه جيد لإدرار للبول.

من فوائد الباذنجان للكبد أنه يحسن عملية الهضم لأنه يحتوي على الألياف.

من فوائد الباذنجان للكبد أنه ينقي المعدة والأمعاء من البكتيريا.

من فوائد الباذنجان للكبد يحفز إفراز عصارة المعدة التي تسهل عملية امتصاص المواد الغذائية.

فوائد الباذنجان للكلى

أكثر من وضع الباذنجان في الأكلات لأنه يعمل على تحسين تدفق الدم في الجسم

يحتوي الباذنجان على البوتاسيوم بنسبة منخفضة، ويحتوي الكوب الواحد على 2 مجم صوديوم. نتيجة لذلك، فإن وجود انخفاض البوتاسيوم يساعد في منع مشاكل الكلى.

يمنع السرطان ونمو الخلايا السرطانية في الجسم.

فوائد الباذنجان للقولون

من فوائد الباذنجان للقولون أنه يقلل من فرصة البكتيريا الموجودة بالأمعاء على تخمير الباذنجان وذلك يؤدي إلى التقليل من أعراض القولون مثل الانتفاخ وتكون الغازات.

من فوائد الباذنجان للقولون أنه غني بالألياف التي تحافظ على رطوبة المعدة ويساهم في تسريع عملية الهضم ويمنع حدوث الإمساك.

الباذنجان يتميز بالمحتوى القليل من السكر والدهون وخالي من الكولسترول.

مقلوبة الباذنجان والدجاج

مقادير مقلوبة الباذنجان والدجاج

4 قطع دجاج.

كوب ونصف من الأرز ذو الحبة المتوسطة.

حبة باذنجان كبيرة مقطعة إلى شرائح طولية.

حبة بصل مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة ونصف بهارات مشكلة.

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة هيل مطحون.

ربع ملعقة زنجبيل مطحون.

نصف ملعقة فلفل أسود.

حبة واحدة فلفل حار أخضر.

نصف كوب شعيرية.

نصف كوب زيت نباتي.

للتزيين

لوز نيّء أو فستق نيّء

طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان والدجاج

أولاً يوضع القليل من الزيت مع البصل والدجاج في قدر ويقلب حتى يشقر لونه.

ثم يضاف إليه القليل من البهارات والهيل والقرفة والزنجبيل، ويقلب قليلاً معه.

ثم يضاف إليه كوبين ونصف من الماء المغلي، ويغطى القدر ويترك على الغاز لمدة أربعين دقيقة وهو يغلي.

ويتم نقع الرز في ماء فاتر لمدة عشرين دقيقة، ثم يغسل بالماء البارد مرتين.

ثم يوضع الزيت في مقلاة حتى يسخن، ويقلى الباذنجان حتى يشقر، ويصفى من الزيت ويوضع جانباً.

ثم تقلى الشعيرية حتى تشقر ثم تصفى من الزيت.

ثم توضع الشعيرية وما تبقى من البهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح على الأرز وتقلب المكوّنات حتى تمتزج.

بعد أن ينضج الدجاج نصفيه من الماء ونضعه في قاع قدر غير لاصق، ونرتب شرائح الباذنجان فوقه على شكل طبقة أو على أطراف القدر بشكل طولي.

ثم نضع الأرز المجهز فوق الباذنجان ويسوّى السطح حتى يصبح مستوياً.

ثم يصفى الماء الذي تم سلق الدجاج فيه جيداً، ويوضع صحن زجاج فوق الأرز بشكل مقلوب ويتم سكب الماء فوقه، حتى يغطي الأرز ويرتفع عنه قليلاً.

يبعد صحن الزجاج بعد الانتهاء من سكب كمية الماء المناسبة، ويوضع القدر على نار الغاز المرتفعة، ويغطى جيداً.

عندما يبدأ القدر بالغليان، تخفض نار الغاز لدرجة متوسطة، وعندما يجف الماء عن السطح تخفض لأقل درجة، مع المحافظة على تغطية القدر طوال الوقت.

بعد التأكد من جفاف الماء بشكل تمام، يتم تذوق الأرز للتأكد من نضوجه، وإذا لم يكن ناضج بالشكل المطلوب، يتم إضافة القليل من الماء في أماكن مختلفة على الأرز، ويترك حتى يجف.

ثم يقلب القدر في وعاء مسطح مناسب للكمية المحضرة، ويتم ترتيبه بشكل مناسب بحيث توضع قطع الدجاج فوق الأرز بشكل مناسب.

ويتم قلي الفستق أو اللوز في الزيت حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم يرش على الطبق بطريقة مناسبة.

وأخيراً تقدم المقلوبة مع السلطة واللبن كوجبة رئيسية للغداء، وصحتين وعافية.

فوائد الباذنجان للرجال

فوائد الباذنجان للقولون