فوائد البردقوش للتنحيف

البردقوش يعمل على تحفيز الغدد العرقية في الجسم

يساعد نبات المردقوش على التخفيف من الوزن الزائد في الجسم، وذلك بسبب العناصر الغذائية الموجودة فيه، مثل مادة الفلافونويد، حيث إنه يقوم بالآتي:

1- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وتحديداً مشكلة عسر الهضم، حيث إنه يلين المعدة والأمعاء، ويسهل من حركة الطعام فيها، كما أنه يحفز إنتاج العصارات الهاضمة، والتخلص من الغازات المزعجة التي تسبب انتفاخ البطن.

2- يقلل من نسبة الدهون الموجودة في الجسم.

3- يعمل على تحفيز الغدد العرقية في الجسم، وبالتالي فإنه يزيد من كمية العرق المفرزة خلال اليوم، الأمر الذي يخلص الجسم من السموم الضارة، ويحفز الجسم على حرق الدهون إنتاج العرق.

4- إذا تم شربه مع القليل من الشاي الأخضر، فسوف يخلص الجسم من السوائل الزائدة والمحتبسة في الجسم، وبالتالي التخلص من الانتفاخات.

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