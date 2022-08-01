البردقوش هو أحد الأعشاب العطرية من عائلة النعناع ومعروفة في المغرب أنها من الأعشاب العطرية التي تضاف إلى الشاي وأيضاً إلى بعض الأطباق الخاصة مثل السمك، واللحوم المشوية.

فوائد البردقوش السحرية

يساعد البردقوش على تخفيف حدة نزلات البرد

يعالج أمراض الشتاء والإنفلونزا

يعالج التهابات الحلق، والبلعوم، والسعال، وسيلان الأنف، والتخفيف منها.

يساعد على الهضم

يحسن من الشهية

يخفف من تقلصات المعدة

يعالج المغص

علاج متلازمة تكيس المبايض

علاج الأرق

يعالج الصداع والشقيقة

تخفيف أعراض ما بعد انقطاع الطمث

علاج تقلبات المزاج والاكتئاب

علاج الآم الظهر

يعالج آلام العضلات والأعصاب.

علاج التهابات المسالك البولية

هل البردقوش يزيد من فرص الحمل؟

نعم يزيد من فرص الحمل، فهو يساعد على تنظيم الهرمونات لدى النساء وتنشيط التبويض، ويساعد أيضاً على تنظيم الدورة الشهرية، مما قد يؤدي إلى تحسين الخصوبة وزيادة فرص الحمل، ويساعد البردقوش أيضًا على تحسين الحالة المزاجية عند النساء مما يجعلها أكثر تهيأ لحدوث لحدوث الحمل.

هل البردقوش يسبب العقم؟

لا، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مستخلص البردقوش عن طريق الفم يساعد في الوقاية من حالات العقم عند الرجال، وخاصة المصاحبة للسمنة.

متى أشرب البردقوش من أجل الحمل؟

لا يوجد وقت محدد لشرب البردقوش، لكنه يشرب البردقوش مرتين في اليوم، لأنه عند أول أيام الدورة الشهرية بعد ذلك يتم المتابعة والاستمرار بشرب البردقوش بانتظام لمدة 20 يوم، ويتم بعدها التوقف عن شرب البردقوش في بداية الدورة الشهرية الثانية عند حدوث الحمل، ومن المهم التوقف عن شرب البردقوش ، لأنه قد يتسبب في إجهاض الحمل.

فوائد البردقوش للحمل

من فوائد البردقوش للحمل تنظيم الهرمونات

تنشيط عملية التبويض

من فوائد البردقوش للحمل تحسين الخصوبة

زيادة فرص الحمل

يساعد البردقوش على تحسين مزاج النساء والوضع النفسي لديهن، مما يجعلهن أكثر تهيأة لحدوث الحمل .

علاج تكيسات المبايض

يعالج حساسية الأنسولين

تقليل مستويات الأندروجين للغدة الكظرية.

تنظيم الدورة الشهرية

يعمل على إعادة التنظيم الهرموني عند النساء

أضرار الإفراط في تناول البردقوش

يؤثر على الجراحة لأنه يزيد من خطر الإصابة بالنزيف أثناء الجراحة أو بعدها لذا يفضل التوقف عن تناوله قبل أسبوعين من إجراء الجراحة.

انسدادًا في المسالك البولية لأن البردقوش من الأعشاب التي تزيد من إفرازات المسالك البولية عند تناوله بكثرة الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم انسداد المسالك البولية.

يجب على الحامل عدم استخدام البردقوش بكميات كبيرة لأن القيام بذلك يهدد الحمل وقد يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة، ويجب على المرضع أيضًا عدم استخدام هذا النبات.

من أضرار الإفراط في تناول البردقوش اضطرابات النزيف لأن هذا النبات يعمل على إبطاء عملية التجلط.

يزيد من فرص الإصابة بالنزيف والكدمات لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

إبطاء ضربات القلب إذا تم استخدامه بكميات كبيرة، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من بطء معدل ضربات القلب الابتعاد عن تناوله.

ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الميرمية والأوريجانو والنعناع والخزامى والزوفا والريحان.

يؤثر على مستويات السكر في الدم إذا تم تناوله بإفراط من قِبل الأشخاص المصابين بمرض السكري، لذا يفضل مراقبة علامات انخفاض السكر في الدم ومراقبة معدل السكر في الدم في حال كان الشخص مصابًا بالسكري ويتناول البردقوش.

انسداد الجهاز الهضمي واحتقان الأمعاء الأمر الذي يسبب المشاكل عند الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأمعاء.

تفاقم القرحة إذ يعمل على زيادة الإفرازات في الأمعاء والمعدة.

لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة إذ يزيد البردقوش من إفرازات السوائل في الرئة عند تناوله بإفراط الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أمراض الرئة التي تتمثل بانتفاخ الرئة أو الربو.

من أضرار الإفراط في تناول البردقوش قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات.

فوائد البردقوش للشعر

يجعل الشعر رائحته جميلة.

تغذية الشعر وتعزيز نموه.

يجعل الشعر لونه أغمق.

تطهير وتنظيف الشعر.

تعزيز صحة الشعر

إزالة القشرة من فروة الرأس

تعزيز رطوبة الشعر ومنعه من الجفاف.

فوائد البردقوش للمبايض والهرمونات

تساعد أوراق على تحسن حالة تكيس المبايض، ولكن لا يعمل على تحسن وزن الجسم أو موازنة نسبة السكر في الدم للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

يساعد على موازنة الهرمونات وجعلها طبيعية.

فوائد البردقوش للدورة الشهرية

التخفيف من ألم الدورة الشهرية

تنظيم الدورة الشهرية عند النساء

فوائد الشمندر للحامل

فوائد البطاطا الحلوة للحامل