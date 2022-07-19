فوائد البطاطا الحلوة للحامل أنها تعد من الخضروات الغنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم هو عنصر غذائي هام خلال فترة الحمل، إذ قد يساعد حصول الحامل على كميات كافية منه على: مقاومة الوذمة (Oedema) أو ما يسمى باحتباس السوائل، وهي حالة من الشائع أن تصيب النساء الحوامل، ومن فوائد البطاطا الحلوة للحامل تنظيم مستويات ضغط الدم للمرأة الحامل.

ومن فوائد البطاطا للحامل في الشهر التاسع أنها تحتوي البطاطا على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة المرأة الحامل، ومن بينها فيتامينات ب وج والفولات، ومن الجدير بالذكر أن المرأة الحامل تحتاج إلى هذه العناصر الغذائية من أجل التمتع بحمل سليم وتطور الجنين.

ومن فوائد البطاطا الحلوة للحامل تزيد أيضاً فرص الحمل بتوأم 4 أضعاف، بسبب العناصر الغذائية الموجودة في هذه الثمرة والتي تحفّز المبيضين على إنتاج أكثر من بويضة في الوقت نفسه.

البطاطا الحلوة من المصادر الطبيعية الجيدة للاتي: فيتامين أ، والبيتا كاروتينات التي يتم تحويلها في وقت لاحق إلى فيتامين أ عندما تدخل الجسم.

ويعد فيتامين أ أحد أنواع الفيتامينات الهامة خلال فترة الحمل، إذ قد يساعد الحصول على حصة كافية منه على الحفاظ على وتيرة طبيعية لنمو الجنين وتمايز وانقسام خلايا جسمه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بنمو وتطور الاتي:

عظام الجنين.

عيون الجنين وحاسة البصر لديه.

ومن فوائد البطاطس المقلي بدون زيت إنها غنيّة بالنشويات المركّبة المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، إنها غنية بالألياف المفيدة لصحّة الجهاز الهضمي وقد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، إن حبة بطاطس متوسطة الحجم مع قشرتها تحتوي على 3 غرام من الألياف، أي أنها تغطي 12% من الكمية المطلوبة يومياً من الألياف.

فوائد البطاطا لكمال الأجسام يحتاج لاعب كمال الأجسام إلى كمية كبيرة من السعرات الحراريّة في اليوم الواحد من أجل تعزيز بناء العضلات، وتُستخدم البطاطا بنوعيها بشكلٍ رئيسيّ لتوفير كمية كبيرة ممّا يحتاجه لاعب بناء الأجسام، فمئتا غرام من البطاطا تحتوي على مئة وثماني وثمانين سعرة حرارية، إلى جانب أنّها توفر اثنين وأربعين غراماً من الكربوهيدرات التي تكافح ألم وتشجنّات العضلات بفعل التمارين القاسية.

أمّا بالنسبة للعناصر الغذائية الأخرى من فيتامينات ومعادن، ومضادات أكسدة فهي تعزز صحة الجسم العامة، وتُحسن من حجم العضلات، فالبطاطا مصدر ممتاز لمادة النياسين، والثيامين، والمغنيسيوم، وفيتامين C وفيتامين B6، والبوتاسيوم، التي تلعب دوراً كبيراً فى عمليّة التمثيل الغذائي. تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين D الذي يزيد من مناعة الجسم العامّة، ويُحسّن الحالة المزاجيّة للفرد، ويزيد من مستويات الطاقة، كما ويبني العظام والأسنان، ويُقوّي القلب، ويدعم عمل الغدة الدرقيّة، إضافةً إلى احتوائها على الحديد الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء والحمراء، ويُقلل من ألم العضلات وتشنّجاتها، ناهيك عن قدرته في استقلاب البروتين إلى بقيّة أجزاء الجسم. كما وتحتوي على المغنيسيوم الذي يقاوم استرخاء العضلات وألمها.

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

تعزز صحة ونمو العينين

تحسن من عملية الهضم

تساعد في التطور الصحي لأعضاء الطفل

تقوي الجهاز المناعي

تعزز صحة البشرة

حماية الطفل من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

تقوية عظام الطفل وحمايتها.

المساهمة في زيادة وزن الطفل بالشكل الصحي.

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