فوائد البروكلي للمرأة، الرجل، ولمرضى السكري

ما هي فوائد البروكلي؟ ما هي فوائد البروكلي للرجيم؟ ما هي فوائد البروكلي للرجل؟ ما هي فوائد البروكلي للمرأة؟ ما هي فوائد البروكلي للجنس؟ ما هي فوائد البروكلي لمرضى السكري؟ ما هي فوائد البروكلي المسلوق؟

فوائد البروكلي للرجيم

يعد البروكلي من الخضراوات الشهية المفيدة جدا للصحة، لأن البروكلي يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة المفيدة في الوقاية من الأمراض المختلفة، وعلى رأسها الأمراض القلبية والأمراض السرطانية، وكذا يحتوي البروكلي على نسبة كبيرة من المعادن الغذائية والفيتامينات ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية، والألياف الغذائية التي تعمل على منح الفرد الشعور بالشبع، ولهذا فهو من أفضل الأطعمة لمرضى السكري، والتخلص من الوزن الزائد.

فوائد البروكلي للاطفال

تعزيز الجهاز المناعي للأطفال

الحفاظ على صحة العين

تقوية العظام

الوقاية من الإمساك

تحسين أعراض التوحد

القيمة الغذائية للبروكلي

يعد البروكلي من الخضار الغنية باعناصر الغذائية والفيتامينات، فكوب واحد من البروكلي المفروم الطازج أو ما يعادل تقريبًا 91 غم​ يحتوي على 34 سعر حراري.

فوائد البروكلي لمرضى السكري

حيث كشفت دراسة حديثة أجريت في مركز جامعة لوند للسكري بالسويد أن البروكلي يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني على التحكم في مستوى السكر بالدم، وذلك لاحتوائه على كميات وفيرة من مركب السولفورفان الذي يعمل على خفض مستويات السكر في الدم.

فوائد البروكلي لمرضى السكر فيتامين سي الموجود في البروكلي يعزز مناعة مريض السكري.

فوائد البروكلي لمرضى السكر أنه الألياف في البروكلي تساهم في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

فوائد البروكلي لمرضى السكر يساهم في خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم.

البروكلي يمنح مريض السكري الطاقة ويخفف من الرغبة في تناول السكريات.

البروكلي يحمي العيون من مضاعفات مرضى السكري.

من فوائد البروكلي لمرضى السكر أنه غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها مريض السكري.

البروكلي يقي من إرتفاع ضغط الدم المصاحب للسكري.

الالياف في البروكلي تحسن عمل الجهاز الهضمي لدى مرضى السكري.

مضادات الأكسدة في البروكلي تحمي من أمراض القلب وهي من مضاعفات مرض السكري.

فوائد البروكلي للمراة

يحافظ البروكلي على توازن الهرمونات، أيضًا يحتوي البروكلي على مركب السلفورافان (Sulforaphane) الذي يساعد على إزالة السموم من الكبد، ويعد من العناصر الهامة لاستقلاب الإستروجين، وقد يساعد في الوقاية من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة والسكري، كما أن هذا المركب قد يساعد على منع تكون وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

ومن فوائد البروكلي أيضاً تحسين البشرة لأنه يساعد فيتامين ج الذي يتوفر بنسبة جيدة في البروكلي على تعزيز إنتاج الكولاجين الهام لدعم خلايا الجلد، وكما أن فيتامين ج يعمل كمضاد للأكسدة، ويمكن أن يساهم في منع تلف الجلد وظهور علامات الشيخوخة، وقد يلعب دورًا في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل: القوباء المنطقية أو سرطان الجلد.

فوائد البروكلي للرحم

يرتبط البروكلي بتوازن الهرمونات من خلال تأثيره على تنظيم مستويات الإستروجين في الجسم، إذ يقوم الجسم بإنتاج ثلاثة أنواع من الإستروجين وهي الإسترون، والإستراديول، والإستريول، ومن الضروري الحفاظ على مستويات هذه الهرمونات في الجسم للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

فوائد البروكلي المسلوق

فوائد البروكلي المسلوق أنه يحتوي البروكلي على كمية جيدة من الألياف، حيث أن تناول كمية كافية من الألياف تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والسكري، والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

ومن فوائد البروكلي المسلوق أيضاً تقليل مستويات الكولسترول في الدم، تحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين، وتعزيز عملية فقدان الوزن.

البروكلي المسلوق له دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم.

حيث أن نقص الكالسيوم أو فيتامين ك عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين ك بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من إفرازه في البول.

ويعد البروكلي المسلوق مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين ك، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين ك و43 مليغرام من الكالسيوم.

فوائد البروكلي للرجال

فوائد البروكلي للرجال لا تعد ولا تحصى، يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الجنسية التي يتعرض لها الرجل، ومن فوائد البروكلي للرجال أنه يلعب دورًا في في زيادة القدرات الجنسية لدى الرجل، نظرًا لاحتوائه على العديد من المواد التي تسبب حث وإستثارة الشهوة الجنسية لدى الرجال.

من فوائد البروكلي للرجال أيضاً أنه يحتوي البروكلي على كمية جيدة من مركب يسمى إندول -3 كاربينول و الذي ثبت أنه يساعد في تكسير هرمون الاستروجين و طرده من الجسم.

وتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بشكل طبيعي بدءًا من سن الخمسين تقريبًا ، بينما تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الارتفاع.

فوائد البروكلي للجنس

من فوائد البروكلي للجنس أنه يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الجنسية التي يتعرض لها الرجل.

البروكلي يلعب دورًا في في زيادة القدرات الجنسية لدى الرجل نظرًا لاحتوائه على العديد من المواد التي تسبب حث وإستثارة الشهوة الجنسية لدى الرجال.

البروكلي يساهم في حل مشكلة ضعف الانتصاب، وذلك لاحتوائه على المواد التي تسبب زيادة الدورة الدموية إلى أنحاء الجسم المختلفة بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

البروكلي يساهم في زيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور.

من فوائد البروكلي للجنس أنه يعمل على تقوية الحيوانات المنوية عند الذكور.

فوائد البروكلي للبشرة

يحتوي البروكلي على فيتامينات وخصائص مضادة للأكسدة تحارب الشيخوخة وتحمي البشرة من التجاعيد وعلامات التمدد. يعتبر البروكلي واقي للشمس حيث إنه يمنع الالتهابات والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة. يحمي الجلد من الأمراض السرطانية التي يتعرض لها.

تعتبر الخضراوات من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض وتعزز صحة الجهاز المناعي والحفاظ على البشرة والشعر.

فوائد البروكلي للبشرة والشعر

يحتوي البروكلي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات وتعمل على تحفيز الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد وحمايته من التلف ويساعد على ترطيب البشرة.

يحتوي البروكلي على فيتامينات وخصائص مضادة للأكسدة تحارب الشيخوخة وتحمي البشرة من التجاعيد وعلامات التمدد.

يعتبر البروكلي واقي للشمس حيث إنه يمنع الالتهابات والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

يحمي الجلد من الأمراض السرطانية التي يتعرض لها.

يحسن الجهاز المناعي للجلد نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل النحاس والزنك والفسفور.

يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه وتلفه.

يقوي بصيلات الشعر ويساعد على نموه بشكل صحي.

يعمل على ترطيب الشعر وزيادة لمعانه وقوته.

يحتوي البروكلي على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تطويل الشعر.

المزيد من فوائد البروكلى للبشرة

من فوائد البروكلى للبشرة يحافظ البروكلي على صحة البشرة، ويمنحها الحيوية والنضارة، بفضل احتوائه على فيتامين C وE، ومواد مضادة للأكسدة تعمل على إنتاج مادة الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة وتمنحها الشباب.

من فوائد البروكلى للبشرة تعالج مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي علامات التقدم في السن، والشيخوخة المبكرة، وظهور التجاعيد وتصبغات البشرة.

من فوائد البروكلى للبشرة يحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يوفر البروكلي بشرة نظيفة حيث يقلل من فرص ظهور حب الشباب، ويعزز من لون البشرة ويحسن المناطق الغامقة فيها.

من فوائد البروكلى للبشرة يساعد في علاج حكة الجلد الجاف، ويجدد خلايا البشرة .

فوائد البروكلي

لطالما ارتبط استهلاك الخضراوات والفواكه بانتظام بخفض العديد من المخاطر الصحية، وقد أشارت العديد من الدراسات أن استهلاك بعض الأطعمة النباتية مثل البروكلي، يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب وخطر الوفاة بشكل عام، كما يعزز من صحة البشرة والشعر، ويزيد من الطاقة ويقلل من الوزن الكلي.

فوائد البروكلي لمكافحة السرطان

تربط العديد من الدراسات تناول كميات كبيرة من الخضراوات الصليبية مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطانات خاصة سرطان الرئة والقولون، وذلك قد يعود الى مركب يحتوي الكبريت يدعى سولفورفان(Sulforaphane) وهو المسؤول عن اعطاء الصليبيات نكهتها المميزة.

تبين بحسب الدراسات أن مادة السولفورفان (Sulforaphane)، يمكن أن يمنع تطور الخلايا السرطانية بتأثيره على عمل أحد الأنزيمات ووقف عمله. ويجري حاليًا دراسة مدى تأثير هذه المادة على علاج السرطان خاصة بعد ما أثبت عن دوره في مكافحة كل من: سرطان الجلد والمريء والبروستاتا والبنكرياس.

كما ويحتوي القرنبيط على حمض الفوليك الذي تبين أيضًا أن له دور مهم في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

فوائد البروكلي لحماية من الأمراض المزمنة

وفقًا لإدارة الطب الباطني وبرنامج علوم التغذية من جامعة كنتاكي، فإن تناول كمية عالية من الألياف تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والسكري والسمنة وبعض امراض الجهاز الهضمي، كما وأن زيادة استهلاك الالياف يساهم بتقليل مستويات الكولسترول وضغط الدم، ويحسن من حساسية الأنسولين، ويعزز عملية فقدان الوزن.

ترتبط ماخذ الألياف عالية مع مخاطر أقل بكثير من الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

فوائد البروكلي لتعزيز صحة العظام

نقص الكالسيوم أو فيتامين K عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، اذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما ويساهم فيتامين K بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من افرازه وخسارته في البول.

ويعتبر البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين K، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين K و 43 ملليغرام كالسيوم.

فوائد البروكلي لمكافحة الشيخوخة

يعتبر البروكلي مصدرًا لمجموعة من مضادات الاكسدة القوية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد ومكافحة علامات التقدم بالسن والتجاعيد، ولعل التركيز هنا على كل من فيتامينات A و E و فيتامين C التي تلعب دورا كبيرا في مكافحة تلف الخلايا الناتج عن أشعة الشمس، وتعزيز صحة خلايا الجلد مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية شابة. ويساهم فيتامين C بشكل خاص بتعزيز عملية تشكيل الكولاجين، وتجديد الخلايا. وكل كوب من البروكلي الطازج يحوي 81 مللغم من فيتامين C وهذا ما يتجاوز الاحتياج اليومي له.

فوائد البروكلي لتعزيز عملية الهضم

تناول الأطعمة التي تحوي الألياف الطبيعية مثل البروكلي يمكن أن تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم والوقاية من الإمساك، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. كما وتساهم الألياف في زيادة كفاءة تخليص الجسم من السموم من خلال العصارة الصفراء والبراز. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية قد تلعب أيضًا دورًا في تنظيم عمل الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات.

كوب واحد من القرنبيط يوفر أكثر من 100 % من الحاجة اليومية لفيتامين C وفيتامين K، ويعتبر مصدر جيد لفيتامين A، وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

ويعتبر البروكلي من بين أفضل 20 الأطعمة في ما يتعلق مؤشر أندي الذي يقيس كثافة محتوى المادة بالمغذيات من فيتامينات ومعادن وفيرها من قيم غذائية (ANDI score-Aggregate Nutrient Density Index) .

لذا وبعد معرفتك القيمة الغذائية للبروكلي، حاول قدر الإمكان أن تدرجه ضمن وجباتك اليومية لتضمن حصولك عليها كاملة.

فوائد زيت بذور البروكلي

الرطوبة

استخدام زيت بذور البروكلي على الوجه يزيده توهجا. بفضل الأحماض الدهنية الأساسية في الزيت، يعمل على ترطيب الجلد دون الآثر الدهني. حيث تبقى طبقة واقية تحبس الرطوبة، حتى يبقى الجلد رطبا طوال اليوم.

الحماية

هناك الكثير من الضغوطات في البيئة التي تسبب شيخوخة الجلد السريعة. تطبيق زيت بذور البروكلي على الوجه يوفر الحماية ضد هذه الضغوطات تماما مثل الحماية التي يوفرها البروكلي للجلد.

الترطيب

يمكن للأحماض الدهنية الأساسية ان ترطب الجلد، ولكن هذا ليس كل شيء. يمكن أيضا أن يخترق الجلد عميقا ويعمل على ترطيبه طوال اليوم. الامر الجيد الذي يميز زيت بذور البروكلي هو انه لا يسد المسام، بخلاف الزيوت وغيرها من المنتجات التي اساسها بترولي.

الغذاء

زيت بذور البروكلي من المواد الغذائية، حيث يحتوي على فيتامين C، وهذا يعني تغذية للجلد مع لمعان طبيعي. وهذا يمكن أن يعطي نظرة شابا ومتوهجة للبشرة.

التقشير

يحتوي زيت بذور البروكلي على فيتامين (أ) على شكل الريتينول، الذي يستخدم كأساس مقشر طبيعي. وأيضا ثبت ان الريتينول يحد من الخطوط، وبقع العمر، والتجاعيد.

سلطة البروكلي الصحية للريجيم

مقادير سلطة البروكلي الصحية للريجيم

3 أكواب و نصف بروكولي

ثمرة فلفل أحمر أو أصفر

1 ملعقة زبد

2 ملعقة كبيرة بصل مقطع صغيرا جدا

فص ثوم مفروم

1 ملعقة و نصف نشا الذرة

1/3 كوب عصير برتقال

2 ملعقة صغيرة مستردة

طريقة تحضير سلطة البروكلي الصحية للريجيم

أولاً ضعي وعاء عميق على النار و به كمية قليلة من الماء

ثم توضع زهرات البروكلي و الفلفل الحلو في الماء وتترك حتى الغليان

بعد الغليان ارفعيه من على النار وقومي بتغطيته حتى لا يبرد

في مقلاة تذوب الزبدة ويقلى البصل و الثوم ثم يضاف النشا والمستردة و عصير البرتقال مع التقليب للحصول على صلصة ذات قوام سميك

في وعاء التقديم ترص زهرات البروكلي والفلفل و تصب عليه الصلصة وتقدم باردة.

مخاطر تناول البروكلي