فوائد الكوسا للرضع أنها تعد من أفضل الأغذية المناسبة للرضع، ومعظم الأمهات لا أنها تحتوى على الأملاح والمعادن، ومن فوائد الكوسا للرضع أيضاً أنها تلين المعدة وترطب الجوف لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء ويفضل تقديم الكوسة للطفل من سن 8 أشهر.

فوائد الكوسا للرضع

الكوسا تحتوي على مركبات عديدة مثل البيتا كاروتين واللوتين تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة.

الكوسا يحتوي على الكثير من الماء والذي يعزز صحة الهضم

الكوسا يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي قد تساعد على تعزيز الجهاز الهضمي

الكوسا تساعد على تحسين مناعة الطفل وذلك لأنها تحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ.

الكوسا تحتوي على مستويات ممتازة من البوتاسيوم والذي يعد جيد في حركة العضلات.

فوائد الجزر للرضع

تقوية المناعة لأنه يحتوي على المعادن والفيتامينات

الجزر سهل الهضم ولا يسبب مشاكل للأطفال الرضع

يساهم في إفراز الإنزيمات الهاضمة

يساعد على علاج الحموضة عند الأطفال الرضع

يحتوي الجزر على كمية كبيرة من الألياف والتي تقوم بامتصاص الماء، ما يسهل عملية التبرز عند الأطفال المصابين بالإمساك.

فوائد التفاح المسلوق للرضع

سهولة الهضم

طعمه محبب عند الرضع

قابل للذوبان

يحتوي على البوتاسيوم والمعادن والحديد والنحاس والفيتامينات العديدة

فوائد البطاطس للرضع

تحتوي على نسبة كبيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم المفيديين للنمو

لا تعمل على مشاكل في النمو لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك المفيد للجهاز العصبي والنخاع الشوكي.

لأنها غنية بالألياف فهي تعمل على تنظم عملية الإخراج والتبرز .

لأنها غنية بالحديد فهي تحمي طفلك من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

زيادة وزن الرضيع لارتفاعها بالسعرات الحرارية.

هل تقشر الكوسا للرضع؟

نعم، حيث تقوم باختيار حبة من الكوسا الطازجة والنظيفة ثم تُغسل جيدًا بالماء عدّة مرات ثم تُقشّر حتى يسهل على الرضّع مضغها ثم تُقطّع لشرائح رقيقة السماكة تخلط الكوسا على سرعة متوسطة لمدة دقيقة حتى يُصبح الخليط ناعمًا جدًّا كالعصير. ثم توضع الكوسا المسلوقة في طبق ثم يُترك حتى يبرد قليلًا في حرارة الغرفة ويُقدم كوجبة غذاء صحيّة للرضيع.

اضرار‎ الكوسا للرضع

من اضرار‎ الكوسا للرضع أنها تسبب الحساسية لبعض الرضع حيث تظهر عليهم مجموعة من الأعراض، مثل المغص وظهور طفح جلدي حول الفم.

بعض أنواع الكوسا قد تحتوي على مواد سامة إذا كانت ذات طعم مر لذا يجب على الأم تذوقها قبل تحضيرها لطفلها.

وصفات الكوسا للرضع

وصفة التفاح والكوسا

أولاً قومي بوضع كوبان من الماء في وعاء واتركيه حتى يغلي.

ثم ضعي الكوسا والتفاح في طنجرة البخار فوق الماء

ثم اتركيهم حتى يصبح قوامهم طري أنت بحاجة إلى 10-15 دقيقة تقريبًا.

اتركي الكوسا والتفاح يبردان

ثم اهرسيهما جيدًا

وصفة الكوسا مع القرع

أولاً قومي بنزع الأطراف القرع والكوسا

ثم قطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.

ضعي جميع المكونات في طنجرة البخار لمدة تتراوح من 6- 8 دقائق تقريبًا.

ثم قومي بهرس المكونات معًا

ثم إضافة الحليب في حال رغبت.

فوائد الكوسا والجزر للرضع

غنية بمضادات الأكسدة المختلفة تحتوي الكوسا على مركبات مختلفة وعديدة، مثل: اللوتين والبيتا كاروتين، والتي تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد الكوسا والجزر للرضع تقوية المناعة

من فوائد الكوسا والجزر للرضع دعم صحة العضلات

فوائد الكوسا للحامل

انخفاض ضغط الدم وتحمي من مرض السكري

الكوسا تعتبر مهمة بشكل خاص للحوامل

يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل صحي وقوي.

تحتوي على الألياف التي تشعرك بالشبع.

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