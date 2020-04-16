فوائد الكرز الأخضر "الجرنك"

يعتبر الكرز الأخضر أو الجانرك أو الجرنك من الفواكه الصيفية التي تطفئ العطش، وتنشط الكليتين، وهو من المصادر الطبيعية التي تمد الجسم بكميات وفيرة من البوتاسيوم والطاقة.

وتحتوي الحبة الواحدة من الكرز على أربعة سعرات حرارية، فهو معقم للجسم وطارد للأمراض، وهو غني بالأملاح المعدنية مثل؛ البوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على التخلص من أملاح الصوديوم الضارة بالأوردة المتصلبة، كما يمتاز بخاصية قلوية، مما ينصح بعدم تناوله قبل الطعام؛ لأنه يوقف الأحماض، فيسبب عسرًا في الهضم.

ويقضي الكرز الأخضر على كافة أشكال الالتهابات، وهذا يفيد مرضى الروماتيزم، إذ يساعدهم على مقاومة الالتهابات، إذا ما تناولوه بكميات كبيرة، ويحمي من أمراض القلب وضغط الدم المرتفع.

واحتواء الكوب الواحد من الكرز الأخضر على325 مليغراماً من البوتاسيوم وثلاثة غرامات من الألياف، منوهة إلى أنه يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وينظف الدم من السموم.

يعشق العديد من الأشخاص تناول فاكهة الكرز الأخضر أو الجانرك والتي تنتشر في هذا الموسم لمذاقها الحامض المحبب، ويفضل الكثيرين تناولها في هذه الفترة من العام قبل أن ينتهي موسمها خاصةً وأنها تنضج خلال فترة قصيرة ويصبح مذاقها حلواً.

ويعتبر الكرز الأخضر أو الجانرك من الفواكه الصيفية الغنية بالأملاح المعدنية، كالبوتاسيوم والفوسفور والكبريت والماغنسيوم. كما أنه غني بالفيتامينات Aو B . والحديد.

وكما أنه معقم للجسم ومنشط للكليتين قادر على تفتيت حصى المرارة والكلى. و يساعد الجسم على التخلص من أملاح الصوديوم الضارة بالأوردة المتصلبة.

الكرز الأخضر مهم جداً للجهاز الهضمي، يقوي العظام ويخفف الأوجاع ينشط العضلات، ويرمم الخلايا، ويساهم في التخلص من النحافة.

بالإضافة إلى ذلك يعالج الكرز الأخضر فقر الدم والالتهابات البولية، كما أنه يفيد في علاج الإمساك، وكما أنه ملين ومنظف للأمعاء، وينظم عمل الكبد، ويقوي المعدة.

فوائد الأفوكادو للرجيم

فوائد الفقوس للصحة وخسارة الوزن

فوائد الفراولة الصحية والجمالية وللمتزوجين أيضاً