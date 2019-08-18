البطيخ الأصفر أو ما يُعرف بالشمّام في الكثير من البلدان، هو إحدى الثمار الصيفيّة المحبّبة إلى كثير من الناس، نظراً لمذاقه اللذيذ والمنعش وقدرته على إعطاء البرودة للجسم وتزويده بالسوائل خصوصاً في الحر وفصل الصيف، وهناك اعتقاد سائد بأنّ البطيخ الأصفر هو أحد أنواع الفواكه، إلا أنّه يصنف علميّاً بأنه من الخضراوات.

وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد البطيخ الأصفر للبشرة والجسم:

من أهم فوائد البطيخ الأصفر للبشرة:

- التقليل من ظهور علامات التقدّم في السن مثل التجاعيد، ويمكن الاستفادة من هذه الميّزة عن طريق تقطيع بعض شرائح الشمام ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم شطف البشرة بالماء الفاتر.

- ترطيب البشرة ومنعها من الجفاف وتجديد الأنسجة التالفة، والمساعدة على سرعة الشفاء من الجروح؛ نظراً لاحتواء الشمام على مادة الكولاجين الضرورية لصحة البشرة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق الحرص على تناوله باستمرار.

- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويمكن الاستفادة من هذة الميزة عن طريق الحرص على تناوله.

- التخلص من الكلف والنمش والبقع البنية والبهاق وغيرها من الأمراض الجلدية المختلفة، وللتخلص من الكلف والنمش يُنصح بغمس قطنة في عصير الشمام ومسح البشرة بها، وترك العصير على البشرة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم شطف البشرة بالماء الدافئ.

أما فوائد البطيخ الأصفر للجسم فوائد البطيخ الأصفر للجسم:

1- تقوية وتعزيز جهاز المناعة، حيث إنّ هذا النوع من البطيخ يساعد على بناء كريات الدم البيضاء، والتي لها دور كبير في مكافحة الأمراض المختلفة وقتل الجراثيم، كما أثبتت الدراسات الحديثة قدرة هذا البطيخ على مقاومة الأورام السرطانيّة والحد منها.

2- تقوية وتعزيز الجهاز الدوري لدى الإنسان، فلهذا البطيخ قدرة على تقوية الدورة الدموية في الجسم، كما أنه يمنع الأمراض التي تتعرض لها الدورة الدموية مثل أمراض ارتفاع ضغط الدم، ويقلّل من احتماليّة الإصابة بالأزمات القلبيّة، ويعيد توازن ضغط الدم في الجسم.

3- تقوية الجهاز العصبيّ وتعزيز وظائفه، والمساعدة على تهدئة الأعصاب والاسترخاء وتحقيق الراحة النفسيّة، كما أنه يقوي الذاكرة ويزيد من قدرة الإنسان التركيز.

4- القضاء على مشكلة حموضة المعدة التي تؤرّق كثيراً من الناس، بالإضافة إلى تقليل الإمساك ومنع حدوثه؛ نظراً لاحتواء البطيخ الأصفر على الكثير من الألياف، والتي تساعد على دفع الطعام إلى الأمعاء، بالتالي مساعدة الجسم على التخلص من الفضلات.

5- المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتخليص الجسم من مادة النيكوتين الضارة، حيث تُستبدل هذه المادة الضارة بمادة البيتاكاروتين الموجودة في البطيخ الأصفر.

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