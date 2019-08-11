للثوم أضرار مخيفة أكثر من فوائده المعروفة

أضرار تناول الثوم :
1- يؤذي الكبد
يسبب الإفراط في تناول الثوم إلى تسمم الكبد إذا تم استهلاكه بكمية كبيرة، وذلك بحسب دراسة هندية أجريت عن الثوم.
2- يسبب رائحة كريهة بالفم :
تناول الثوم يترك آثاره على رائحة الفم، وهو أمر مزعج ويسبب الوقوع في مواقف محرجة، وتظل رائحة الثوم لفترة طويلة في الفم حتى بعد غسل الأسنان بالمعجون.
3- يسبب رائحة كريهة بالجسم :
أثبتت بعض الأبحاث أن النظافة الشخصية قد تتأثر ايضا بتناول الثوم الذي يجعل الجسم يصدر روائح غير مستحبة.
4 – يسبب الاسهال :
تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يسبب أيضا الإسهال ،وذكرت بعض الأبحاث أن الثوم غذاء غازيًا وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث الإسهال .
5 – القىء والغثيان وحرقة المعدة:
وفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للسرطان ، فإن تناول الثوم الطازج أو المستخلصات أو الزيت الموجود به على معدة فارغة قد يسبب الغثيان والقيء وحرقة المعدة ويسبب ارتجاع المرىء.
6 – نزيف الدم :
أثبتت بعض الأبحاث أن الثوم يكون سببا في زيادة نزيف الدم وأنه يجب ألا يتم تناوله مع بعض الأدوية مثل الوارفارين ، كلوبيدوقرل ، والأسبرين.
7- يسبب التعرق المفرط :
أثبتت دراسة هندية أجريت حول اضرار تناول الثوم، وكشفت النتائج عن أن الثوم يحفز عرق الجسم ويزيد نسبته.
8- يسبب الصداع النصفي :
تناول الثوم بشكله الطبيعي الخام يحفز بعض الإشارات العصبية وتندفع الي الغشاء الذي يغطي المخ ويسبب الصداع النصفي.
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