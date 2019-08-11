للثوم أضرار مخيفة أكثر من فوائده المعروفة

أضرار تناول الثوم :

1- يؤذي الكبد

يسبب الإفراط في تناول الثوم إلى تسمم الكبد إذا تم استهلاكه بكمية كبيرة، وذلك بحسب دراسة هندية أجريت عن الثوم.

2- يسبب رائحة كريهة بالفم :

تناول الثوم يترك آثاره على رائحة الفم، وهو أمر مزعج ويسبب الوقوع في مواقف محرجة، وتظل رائحة الثوم لفترة طويلة في الفم حتى بعد غسل الأسنان بالمعجون.

3- يسبب رائحة كريهة بالجسم :

أثبتت بعض الأبحاث أن النظافة الشخصية قد تتأثر ايضا بتناول الثوم الذي يجعل الجسم يصدر روائح غير مستحبة.

4 – يسبب الاسهال :

تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يسبب أيضا الإسهال ،وذكرت بعض الأبحاث أن الثوم غذاء غازيًا وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث الإسهال .

5 – القىء والغثيان وحرقة المعدة:

وفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للسرطان ، فإن تناول الثوم الطازج أو المستخلصات أو الزيت الموجود به على معدة فارغة قد يسبب الغثيان والقيء وحرقة المعدة ويسبب ارتجاع المرىء.

6 – نزيف الدم :

أثبتت بعض الأبحاث أن الثوم يكون سببا في زيادة نزيف الدم وأنه يجب ألا يتم تناوله مع بعض الأدوية مثل الوارفارين ، كلوبيدوقرل ، والأسبرين.

7- يسبب التعرق المفرط :

أثبتت دراسة هندية أجريت حول اضرار تناول الثوم، وكشفت النتائج عن أن الثوم يحفز عرق الجسم ويزيد نسبته.

8- يسبب الصداع النصفي :

تناول الثوم بشكله الطبيعي الخام يحفز بعض الإشارات العصبية وتندفع الي الغشاء الذي يغطي المخ ويسبب الصداع النصفي.

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