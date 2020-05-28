فوائد البطيخ الأصفر ونصائح عند تناوله

البطيخ الأصفر "الشمام" هي فاكهة صيفية منعشة غنية بالمغذيات الرئيسية، وهو الأكثر الفاكهة شعبية في فصل الصيف، ويعود ذلك بشكل كبير إلى احتوائه على نسبة من المياه وعلى تمكنه من تبريد جسم الانسان.

يحتوي كل مئة غرام من الشمام على 95% من الماء، 70 ملليغرام بروتين، 6 غرامات سكر، 5 ملليغرمات ألياف وفيتامين C، 2 مليغرام دهون والكثير من الأملاح المعدنية.

"موقع البوابة" يقدم لكم أهم بعض من فوائد البطيخ الأصفر "الشمام":

1- يساعد في التخلص من العطش.

2- يساعد على نمو خلايا الجسم وتجديد التالف منها.

3- يعمل على حماية الخلايا العصبية في الدماغ من التلف ويساعد على نموها.

4- يعد علاجاً فعالاً لمشكلة الإمساك، وذلك عند تناوله صباحاً على الريق.

5- يساعد على تنقية الدم من السموم.

6- يزيد من قوة تدفق الدم في الشرايين.

7- يعالج التهابات الجلد مثل الطفح الجلدي ويخفف من آلامها.

8- يعمل البطيخ الأصفر على الحماية من خطر الإصابة بمرض البواسير.

9- يعالج العديد من المشاكل الجلدية مثل الكلف والنمش ومرض البهاق.

10- يساعد في المحافظة على معدل ضغط الدم في الجسم،

نصائح غذائية عند تناول البطيخ الأصفر

1- يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأصناف الغذائية ليكون هو أحد هذه الأصناف.

2- يجب غسل سطحه الخارجي وتنظيفه جيدًا للتقليل من خطر أي ضرر قد يلحق بالفرد نتيجة وجود بعض أنواع البكتيريا الضارة.

3- يفضل تناول البطيخ الأصفر باعتدال حال الحصول على أدوية حاصرات بيتا التي توصف عادةً لمرضى القلب.

4- يجب التقليل من تناوله بين الأفراد الذين لا تعمل الكلى لديهم بشكل كامل وذلك لأن استهلاك محتواه من البوتاسيوم قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بهم.

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