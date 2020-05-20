الكرز الأحمر: اختاريه لصحتك في فصل الصيف

الكرز الأحمر غني بالفيتامينات وبالأملاح المعدنية كما يحتوي على كميات وفيرة من البوتاسيوم والطاقة، وهناك نوعان من الكرز: الكرز الحامض ويكون لونه أحمر، والكرز الحلو ولونه يميل للسواد.

الكرز الأحمر تتميّز بجمال شكلها ولونها البراق وطعمها اللذيذ، وتتميّز باحتوائها على نسبة كبيرة من المعادن والأملاح، مثل البوتاسيوم، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفواد الطبية والجمالية التي تحملها.

ومن فوائد فاكهة الكرز:

1- يعتبر مصدراً غنيّاً بالبوتاسيوم الذي يعمل على تنشيط عمل الكلى، غير إنّها مصدراً وفيراً من الطاقة، ويعرف الكرز الأحمر بحلاوة طعمه وكلما كان لونه مائلاً للغامق زادت حلاوته أكثر.

2- يعتبر الكرز من المواد الغذائية التي تساعد في تطهير كامل للجسم، خاصة بالنسبة الكبد و الكلى والاستهلاك العادي للكرز الاحمر أو عصيره يساعد في طرد السموم بشكل جيد، مما يساعد في أداء أفضل لمختلف اجهزة الجسم.

3- تناول حصة من الكرز يومياً بالحفاظ على معدل ضربات القلب، ويعمل بالحفاظ على مستوى ضغط الدم، وينظم كمية السكر الموجودة في الجسم.

4- يحتوي مادة (كويرسيتين) وهي تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالالتهابات المختلفة وان تناول الكرز بأي شكل من أشكاله، مجففاً أو على شكل العصائر الطبيعية والمربيات يعطي نفس الفائدة.

5- يخفف من مستوى الكولسترول في الدم، ويحمي من الإصابة بتصلب الشرايين، وذلك لاحتوائه على مركبات ضد الأكسدة.

6- إنّ تناول كأس من حبات الكرز يومياً يخفف من ألم المفاصل والنقرس والروماتيزم ويخفف نسبة حمض اليوريك في الجسم.

7- يعالج الصداع المزمن.

8- يساعد على النوم بشكل هادئ ويبعد الأرق.

9- يساعد الكرز في الحد من خطر الاصابه بمرض السكري لاحتوائه على عنصر الانثوسيانين الذي يساعد في انتاج الانسولين.

10- يساعد على خسارة الوزن بالرغم من انه يحتوي على نسبة سكر عالية.

11- ينظم عمليات الأيض في الجسم.

12- تتوافر في الكرز مستويات عالية من المواد المضادة للاكسدة من شأنها أن تساعد في تحسين نمو الشعر وكذلك السيطرة على تساقطه.

13- يساعد الكرز في السيطرة على مستويات حمض اليوريك في الدم والتي تحول دون حدوث التهاب في أجزاء الجسم وخاصة المفاصل.

14- يحتوي الكرز على عنصر الميلاتونين، والذي يساعد على تنظيم النوم والتخلص من مشاكل النوم والأرق، لذا تناول الكرز بشكل يومي يساعد في النوم بشكل جيد.

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