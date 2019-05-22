فوائد البطيخ والشمام للحامل

يتميز كلّ من البطيخ والشمام بتشكيل الماء ما يقارب 95% من مكوّناتهما، بالإضافة إلى احتوائهما على كميات جيدة من فيتامين ج وكميات بسيطة من الكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، وأكثر ما يتم تناول البطيخ والشمام خلال فصل الصيف لقدرتهما على إعطاء الشعور بالانتعاش والترطيب، كما يساعدان على تنظيف الكلى والتخلص من الشحوم المتراكمة في البطن والأرداف والقضاء على حرقة المعدة.

فوائد البطيخ للحامل🍉

- يهدئ المعدة، ويعالج مشاكل الهضم، والحموضة، وحرق القلب التي عادةً ما تصيب الحوامل.

- يقلل تورم القدمين واليدين الذي عد شائعاً جداً خلال الحمل، كما يقلل احتمالية انسداد الأوردة والعضلات الذي يؤدي إلى حدوث التورم.

- يخفف الشعور بالغثيان الصباحي، حيث يفضل أن تبدأ الحامل نهارها بشرب كوب من عصير البطيخ الطازج ليعطيها انتعاشاً وحيوية.

- يمنع الإصابة بالجفاف خلال الحمل؛ لأنّه يحتوي على الكثير من الماء، حيث إنّ إصابة الحامل بالجفاف يؤدي إلى حدوث تقلصات رحمية مبكرة واحتمال الولادة المبكرة.

- يقلل آلام وحدوث التشنجات العضلية التي تصيب الحامل خلال فترة الحمل؛ بسبب الوزن الزائد وتقلبات الهرمونات، لهذا يساعد استهلاك البطيخ على تأقلم الجسم مع هذه التغيرات.

- يمنع تصبغ الجلد لدى الحامل؛ لأنّه يحافظ على استمرار حركة الأمعاء بسهولة وسلاسة، وبالتالي تبقى عملية تطهير الجسم مستمرة ومنظمة فلا يحدث أي تصبغات جلدية.

أما فوائد الشمام للحامل:

- يخفّف تناول الشمام من احتمالية الإصابة بالإمساك لدى الحامل والذي عادةً ما يحدث في بداية الحمل.

- يقلّل الشعور بالغثيان الصباحي، واضطرابات الجهاز الهضمي التي تحدث لدى الحوامل.

- يخلّص جسم الحامل من الأملاح الزائدة التي تسبّب تورّم وانتفاخ القدمي.

- يحمي من الإصابة بالتشوّهات العصبية لدى الأجنّة لأنه غني الفوليك أسيد.

- يقلل درجات الحرارة المرتفعة.

- يوفر الطاقة اللازمة للجسم؛ لاحتوائه على فيتامين ب.

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