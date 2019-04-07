فوائد عَين الجمل " الجوز "
عين الجمل يقلل من تأثير الشعور بالتعب والإجهاد
عَيْن الجمل تِلك الثمرة المستديرة في شكلها ، ذات البذرة الواحدة اللوزيات " الآتية من شجرة الجَوز، ثمار عين الجمل تتميّز بأنّها مُغطّاة بقشرة تُشبه الجلد في شكلها ، وسميكة ، لونها أخضر ، كما لا تُتبر صالحة للأكل .
ينتمي عين الجمل أو الجوز بشكل رئيسي إلى نوعين وهما عين الجمل أو الجوز الأسود ، وعين الجمل أو الجوز الإنجليزي ، في حين أنّ كُل أنواع عين الجمل المتواجدة في السوق هي عبارة عن هجين من عين الجمل الإنجليزي .
فوائد عَين الجمل " الجوز " :
- يمنع عين الجمل من تساقط الشعر، كما يعمل تحويل الأبيض منه إلى الأسود من خلال الصبغ .
- ثمار عين الجمل يقللان من تأثير الشعور بالتعب والإجهاد .
- يُعد الجوز خافضاً لمستوى السكر في الدم .
- عَين الجمل مُحارب ومكافح للسرطانات مثل سرطان الرئة .
- لأصحاب الوزن الزائد تناول عين الجمل يعمل تحسين استغلال الدهون عند البالغين منهم .
- عين الجمل يقلل من التغييرات الباثولوجية التي تُعد مُرتبطة بالوجبات الدسمة عند تناولك لها .
- الجوز أو كما يُسمّى أيضاً بعين الجمل مُحفّز للانسولين في الجسم من ناحية إفرازه، كما هو مُحفّز لمُحاربة ومُكافحة السكري من النوع الثاني .
- عامل مُساعد في عمليّة إلتئام الجروح .
- أوراقه مصدر لعلاج الأمراض الجلدية .
- قشرة عين الجمل الصلبة القاسية تستطيع استخدامها كي تمنح اللثّة القوّة ، وكمُبيِّض للأسنان من خلال تحميص هذه القشرة ومن ثُمَّ طحنها .
- أمّا قشرة عين الجمل الخضراء فهي تُعد قاتلة للديدان .
- عين الجمل يمنح الجسم الشعور بالإسترخاء و الراحة ممّا يمنحه القدرة على النوم، وذلك يعود لمادّة ال الميلوتين المتواجدة فيه .
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