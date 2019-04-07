عين الجمل يقلل من تأثير الشعور بالتعب والإجهاد

عَيْن الجمل تِلك الثمرة المستديرة في شكلها ، ذات البذرة الواحدة اللوزيات " الآتية من شجرة الجَوز، ثمار عين الجمل تتميّز بأنّها مُغطّاة بقشرة تُشبه الجلد في شكلها ، وسميكة ، لونها أخضر ، كما لا تُتبر صالحة للأكل .

ينتمي عين الجمل أو الجوز بشكل رئيسي إلى نوعين وهما عين الجمل أو الجوز الأسود ، وعين الجمل أو الجوز الإنجليزي ، في حين أنّ كُل أنواع عين الجمل المتواجدة في السوق هي عبارة عن هجين من عين الجمل الإنجليزي .

فوائد عَين الجمل " الجوز " :

- يمنع عين الجمل من تساقط الشعر، كما يعمل تحويل الأبيض منه إلى الأسود من خلال الصبغ .

- ثمار عين الجمل يقللان من تأثير الشعور بالتعب والإجهاد .

- يُعد الجوز خافضاً لمستوى السكر في الدم .

- عَين الجمل مُحارب ومكافح للسرطانات مثل سرطان الرئة .

- لأصحاب الوزن الزائد تناول عين الجمل يعمل تحسين استغلال الدهون عند البالغين منهم .

- عين الجمل يقلل من التغييرات الباثولوجية التي تُعد مُرتبطة بالوجبات الدسمة عند تناولك لها .

- الجوز أو كما يُسمّى أيضاً بعين الجمل مُحفّز للانسولين في الجسم من ناحية إفرازه، كما هو مُحفّز لمُحاربة ومُكافحة السكري من النوع الثاني .

- عامل مُساعد في عمليّة إلتئام الجروح .

- أوراقه مصدر لعلاج الأمراض الجلدية .

- قشرة عين الجمل الصلبة القاسية تستطيع استخدامها كي تمنح اللثّة القوّة ، وكمُبيِّض للأسنان من خلال تحميص هذه القشرة ومن ثُمَّ طحنها .

- أمّا قشرة عين الجمل الخضراء فهي تُعد قاتلة للديدان .

- عين الجمل يمنح الجسم الشعور بالإسترخاء و الراحة ممّا يمنحه القدرة على النوم، وذلك يعود لمادّة ال الميلوتين المتواجدة فيه .

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