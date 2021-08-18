يعتبر من أهم فوائد مغلي البقدونس للتنحيف أنه يساعد الجسم في خسارة الكثير من الوزن في أسرع وقت، حيث يحتوي على نسبة هائلة من حمض الفوليك، إن مشروب مغلي البقدونس يساعد الجسم في التخلص من الماء الزائد الموجود فيه، ومن فوائد البقدونس للتخسيس أن له القدرة على إدرار، ويقوم بهذا عند تناوله وهو ساخن.

من فوائد البقدونس للتخسيس أنه يساعد الجسم في خسارة الكثير من الوزن في أسرع وقت، حيث يحتوي على نسبة هائلة من حمض الفوليك ويساعد الجسم في التخلص من الماء الزائد الموجود فيه، حيث له القدرة على إدرار، ويقوم بهذا عند تناوله وهو ساخن.

فوائد البقدونس للكلى

من فوائد البقدونس للكلى أنه يعد من الأعشاب الغنية بفيتامين ك، وفيتامين أ ، وفيتامين ج ، وحمض الفوليك، والحديد، والألياف، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة الكلى.

ومن فوائد البقدونس للكلى أنه يمتلك خصائص تجعله مدرًا للبول، وقادرًا على التحكم بدرجة حموضته، الأمر الذي يساعد جسمك في التخلص من السوائل بطريقة طبيعية.

من فوائد البقدونس للكلى أنه قد يساهم في الحفاظ على صحة الكلى، من خلال دوره في السيطرة على ضغط الدم، الذي يعد من أحد عوامل الخطر المسببة لأمراض الكلى.

يعتبر البقدونس مصدرًا غنيًا بالنترات الضرورية من أجل توسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد بدوره في تحسين تدفق الدم، وتخفيض ضغط الدم المرتفع.

فوائد البقدونس للحامل

فوائد البقدونس للحامل، حيث يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة أثناء الحمل، ويحتوي البقدونس على البوتاسيوم والمغنيسيوم واللذان يساعدان على تقليل التورم أثناء الحمل.

ويعد البقدونس مصدر غني بفيتامين ك والكالسيوم، مما يلعب دورًا هامًا في صحة العظام أثناء الحمل، يساعد على الهضم والتخلص من الغازات والانتفاخ.

فوائد البقدونس المغلي لا نعد ولا تحصى، يعد البقدونس المغلي غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على التحكم في نسبة السكر بالدم، ومن فوائد البقدونس المغلي أيضاً يعزز المناعة، ومزيل السموم الطبيعي.

ومن فوائد البقدونس المغلي تنظيم الدورة الشهرية، غني بحمض الفوليك، يمنع السرطان، ويساعد البقونس المغلي على التخفيف من مشاكل الجهاز التنفسي.

فوائد البقدونس المغلي مهمّة أيضاً للالتهابات، وعمومًا فالعناصر الغذائية للبقدونس الموجودة في أوراقه وجذوره، لها فوائد مذهلة مضادّة للأكسدة ومزيلة للسموم من الجسم.

فوائد البقدونس المغلي

فوائد البقدونس المغلي مدرّ للبول

في حين أنّ أوراقه تخلص الجسم من الفضلات، ومنها حمض اليوريك الذي يسبب التهاب المفاصل والنقرس، فإنَّ جذوره تعالج احتباس الماء، والوذمة، والتهاب المثانة العرضي.

فوائد البقدونس المغلي مضاد للالتهابات ومضاد للكدمات

أوراق البقدونس الطازجة تعمل بشكل مباشر على الجلد وتعالج لدغات الحشرات. كما أنَّ مغلي البقدونس يعالج الالتهابات في الجسم وخصوصًا تلك التي تداهم المسالك البولية.

فوائد البقدونس المغلي محفّز الهضم

بالإضافة إلى أنّ البقدونس فاتح للشهيّة، فإنَّ أوراقه وجذوره تحفّز كذلك افرازات المعدة والصفراوية، وتخفف الاضطرابات الهضمية والانتفاخات.

فوائد البقدونس المغلي مضاد للتعب وفقر الدم

من بين مجموعة الفيتامينات "أ" A و"بي" B و"إي" E و"ك" K ، فإنَّ احتواءه على ما مقداره 170 ملغرامًا من الفيتامين "سي" C لكل 100 غرام من البقدونس، تجعله في المقدمة قبل البرتقال والليمون! وهذا سبب جيد لاستهلاك البقدونس طازجًا ونيئًا. وبالإضافة إلى أنه يعزز الجسم، فإنَّ الفيتامين "سي" C يزيد من قوة العناصر النزرة في البقدونس ومنها الحديد (6.2 ملغم لكل 100 غرام) الضروري في حالة فقر الدم.

فوائد البقدونس المغلي يعمل كمزيل للرائحة الكريهة

من شأن مضغ بضع أوراق من البقدونس أن تعطي رائحة أفضل للفم بالإضافة إلى أنها منعشة.

كيف يُستهلك البقدونس؟

مغليًّا

اِغلي ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس لمدة دقيقة واحدة، أو ملعقة كبيرة من جذور البقدونس في كوب من الماء، ثم اتركي المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق. اِشربي من كوب إلى كوبين في اليوم إلى أن تتحسن الأعراض.

المضغ

تتوافر أقراص للمضغ أساسها الزيت الأساسي للبقدونس ومستخلص الشاي الأخضر، وتعمل على حبس مركبات الكبريت المسؤولة عن الرائحة الكريهة للفم وتنعشه. يمكن مضع 4 إلى 6 كرات في اليوم بعد الوجبات.

الزيت العطري الأساسي

يجب أن يكون استخدامه مضبوطًا وبحسب الجرعات. وينبغي خلطه مع زيت الأرنيكا لاستخدامه ضد ألم العضلات، ومع زيت الصنوبر الاسكتلندي العطري الأساسي أو مع الشوح السيبيري، ضد التهابات الأنف والأذن والحنجرة.

علاجات منزلية للعناية الخارجية

كمادات البقدونس: اُفرمي باقة من البقدونس فرمًا ناعمًا. اُنثري البقدونس المفروم على قطعة من الشاش المعقّم، واثني الحواف ثم لفي قطعة الشاش وضعيها على المنطقة المراد علاجها بمساعدة شريط لاصق. تُستخدم هذه الكمادات في حالات احمرار الجلد، والتهيج والكدمات الزرقاء والبقع على الجلد: ضعي الكمادة لمدة 30 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. أما في حالات عرق النسا والآلام العضلية: ضعي الكمادة لمدة ساعتين ويمكن تجديدها إذا لزم الأمر.

عصير: اُعصري باقة كبيرة من البقدونس المغسول والمجفف في العصارة. اِغمسي الكمادة في العصير وضعيها على المنطقة المراد علاجها لمدة 30 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. اِغسلي المنطقة بعد الانتهاء، ويُستخدم هذا العلاج في حالات احمرار الجلد والتهيج والكدمات الزرقاء والجروح.

تحذير ضد الآثار السلبية لـ البقدونس

إذا استُهلك البقدونس بجرعات عالية (أكثر من 100 غرام في اليوم)، وكذلك زيت البقدونس العطري الأساسي، فقد يكون سامًّا ويسبب الدوار والصداع النصفي والتهاب الكلى. ولا يُنصح باستهلاك البقدونس من قبل الأطفال والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون قصور عمل القلب والكلى والتهاب الكبد، وكذلك الأشخاص الذين يأخذون أدوية مضادّة للتخثر.

طريقة عمل مغلي البقدونس

تغسل أوراق البقدونس، وتقطع. يغلى الماء على نار متوسطة.

تضاف أوراق البقدونس إلى الماء المغلي، وتخفف الحرارة، وتترك لتنضج مدة 10 دقائق.

يرفع شاي البقدونس عن النار

ثم يصفى، ويترك حتى يصبح فاترًا

ثم يضاف إليه الليمون والعسل، ويقدم.

القيمة الغذائية للبقدونس

الكربوهيدرات: 2 غرام.

البروتين: 1 غرام.

الدهون: أقل من غرام واحد.

الألياف: 1 غرام.

فيتامين أ: 108٪.

فيتامين ج: 53٪ .

فيتامين ك: 547٪.

حمض الفوليك: 11٪ .

البوتاسيوم: 4٪ .

يجب توخي الحذر من تناول البقدونس مع هذه الأدوية

الوارفارين: قد يؤدي الإفراط في تناول البقدونس إلى زيادة تخثر الدم.وبالتالي التقليل من مدى فعالية الوارفارين المميعة للدم.

الأدوية المدرة للبول: قد يؤدي تناول البقدونس مع مدرات البول إلى فقدان الكثير من الماء و الشعور بالدوار وانخفاض ضغط الدم.