فوائد البقدونس للحامل، حيث يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة أثناء الحمل، ويحتوي البقدونس على البوتاسيوم والمغنيسيوم واللذان يساعدان على تقليل التورم أثناء الحمل.

ويعد البقدونس مصدر غني بفيتامين ك والكالسيوم، مما يلعب دورًا هامًا في صحة العظام أثناء الحمل، يساعد على الهضم والتخلص من الغازات والانتفاخ.

البقدونس هو نوع من النباتات المزهرة من العائلة الخيمية والمنتشرة في منطقة وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، لقد تم استخدام البقدونس في الطب الشعبي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والحساسية، والالتهابات.

وتتميّز أوراق البقدونس بأنّها مُركّبة أيّ تتكوّن من 2 أو أكثر من الوُريقات المنفصلة، والتي تكون مُرتّبةً بشكلٍ تبادليّ على كلّ عُقدة، كما تحتوي حواف أوراقها العريضة على نتوءات مُستديرة، أو بما يُشبه شكل الأسنان.

فوائد البقدونس للحامل

من فوائد البقدونس للحامل يعد مصدر غني بحمض الفوليك (Folic acid) الضروري لنمو الجهاز العصبي لدى الجنين.

فوائد البقدونس للحامل يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة أثناء الحمل.

فوائد البقدونس للحامل يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والتي تساعد على تقليل التورم أثناء الحمل.

يعد مصدر غني بفيتامين ك والكالسيوم والتي تلعب دورًا هامًا في صحة العظام أثناء الحمل.

من فوائد البقدونس للحامل يساعد على الهضم والتخلص من الغازات والانتفاخ.

يمتلك البقدونس خصائص مضادة للالتهاب مما يؤدي إلى التقليل من التورم وألم المفاصل في الحمل.

يحتوي البقدونس 1/2 كوب (30 غرام) من البقدونس الطازج المفروم على 11 سعرة حرارية والعديد من العناصر الغذائية:

الكربوهيدرات: 2 غرام.

2 غرام. البروتين: 1 غرام.

1 غرام. الدهون: أقل من غرام واحد.

أقل من غرام واحد. الألياف: 1 غرام.

1 غرام. فيتامين أ: 108٪.

108٪. فيتامين ج: 53٪ .

53٪ . فيتامين ك: 547٪.

547٪. حمض الفوليك: 11٪ .

11٪ . البوتاسيوم: 4٪ .

يجب توخي الحذر من تناول البقدونس مع هذه الأدوية:

الوارفارين: قد يؤدي الإفراط في تناول البقدونس إلى زيادة تخثر الدم.وبالتالي التقليل من مدى فعالية الوارفارين المميعة للدم.

الأدوية المدرة للبول: قد يؤدي تناول البقدونس مع مدرات البول إلى فقدان الكثير من الماء و الشعور بالدوار وانخفاض ضغط الدم.

فوائد البقدونس المغلي

فوائد البقدونس المغلي مدرّ للبول

في حين أنّ أوراقه تخلص الجسم من الفضلات، ومنها حمض اليوريك الذي يسبب التهاب المفاصل والنقرس، فإنَّ جذوره تعالج احتباس الماء، والوذمة، والتهاب المثانة العرضي.

فوائد البقدونس المغلي مضاد للالتهابات ومضاد للكدمات

أوراق البقدونس الطازجة تعمل بشكل مباشر على الجلد وتعالج لدغات الحشرات. كما أنَّ مغلي البقدونس يعالج الالتهابات في الجسم وخصوصًا تلك التي تداهم المسالك البولية.

فوائد البقدونس المغلي محفّز الهضم

بالإضافة إلى أنّ البقدونس فاتح للشهيّة، فإنَّ أوراقه وجذوره تحفّز كذلك افرازات المعدة والصفراوية، وتخفف الاضطرابات الهضمية والانتفاخات.

فوائد البقدونس المغلي مضاد للتعب وفقر الدم

من بين مجموعة الفيتامينات "أ" A و"بي" B و"إي" E و"ك" K ، فإنَّ احتواءه على ما مقداره 170 ملغرامًا من الفيتامين "سي" C لكل 100 غرام من البقدونس، تجعله في المقدمة قبل البرتقال والليمون! وهذا سبب جيد لاستهلاك البقدونس طازجًا ونيئًا. وبالإضافة إلى أنه يعزز الجسم، فإنَّ الفيتامين "سي" C يزيد من قوة العناصر النزرة في البقدونس ومنها الحديد (6.2 ملغم لكل 100 غرام) الضروري في حالة فقر الدم.

فوائد البقدونس المغلي يعمل كمزيل للرائحة الكريهة

من شأن مضغ بضع أوراق من البقدونس أن تعطي رائحة أفضل للفم بالإضافة إلى أنها منعشة.

كيف يُستهلك البقدونس؟

مغليًّا

اِغلي ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس لمدة دقيقة واحدة، أو ملعقة كبيرة من جذور البقدونس في كوب من الماء، ثم اتركي المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق. اِشربي من كوب إلى كوبين في اليوم إلى أن تتحسن الأعراض.

المضغ

تتوافر أقراص للمضغ أساسها الزيت الأساسي للبقدونس ومستخلص الشاي الأخضر، وتعمل على حبس مركبات الكبريت المسؤولة عن الرائحة الكريهة للفم وتنعشه. يمكن مضع 4 إلى 6 كرات في اليوم بعد الوجبات.

الزيت العطري الأساسي

يجب أن يكون استخدامه مضبوطًا وبحسب الجرعات. وينبغي خلطه مع زيت الأرنيكا لاستخدامه ضد ألم العضلات، ومع زيت الصنوبر الاسكتلندي العطري الأساسي أو مع الشوح السيبيري، ضد التهابات الأنف والأذن والحنجرة.

علاجات منزلية للعناية الخارجية

كمادات البقدونس: اُفرمي باقة من البقدونس فرمًا ناعمًا. اُنثري البقدونس المفروم على قطعة من الشاش المعقّم، واثني الحواف ثم لفي قطعة الشاش وضعيها على المنطقة المراد علاجها بمساعدة شريط لاصق. تُستخدم هذه الكمادات في حالات احمرار الجلد، والتهيج والكدمات الزرقاء والبقع على الجلد: ضعي الكمادة لمدة 30 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. أما في حالات عرق النسا والآلام العضلية: ضعي الكمادة لمدة ساعتين ويمكن تجديدها إذا لزم الأمر.

عصير: اُعصري باقة كبيرة من البقدونس المغسول والمجفف في العصارة. اِغمسي الكمادة في العصير وضعيها على المنطقة المراد علاجها لمدة 30 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. اِغسلي المنطقة بعد الانتهاء، ويُستخدم هذا العلاج في حالات احمرار الجلد والتهيج والكدمات الزرقاء والجروح.

تحذير ضد الآثار السلبية لـ البقدونس

إذا استُهلك البقدونس بجرعات عالية (أكثر من 100 غرام في اليوم)، وكذلك زيت البقدونس العطري الأساسي، فقد يكون سامًّا ويسبب الدوار والصداع النصفي والتهاب الكلى. ولا يُنصح باستهلاك البقدونس من قبل الأطفال والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون قصور عمل القلب والكلى والتهاب الكبد، وكذلك الأشخاص الذين يأخذون أدوية مضادّة للتخثر.

طريقة عمل مغلي البقدونس