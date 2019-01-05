البندورة تمنع الإصابة بمرض بالسرطان
تناول البندورة بشكل منظم يمكنه أن يقي من الإصابة بعدّة أنواع من السرطان (shutterstock.com)
البندورة تمنع الإصابة بالسرطان وذلك لاحتوائها على مضادات قوية للأكسدة تمنع حدوث تلف الخلايا، وفق ما أفادت دراسةٌ طبيةٌ بريطانيةٌ نشرتها صحيفة “ديلي إكسبرس”.
أن تناول البندورة بشكل منظم يمكنه أن يقي من الإصابة بعدّة أنواع من السرطان بما فيها سرطان الرئة والبنكرياس والمعدة والقولون والفم والثدي.
تناول البندورة يمكن أن يُساعد على تنشيط عملية التدمير الذاتي للخلايا السرطانية في الأشخاص المصابين.
ووجدت دراسة أخرى للمعهد الأميركي لأبحاث السرطان: “تعتبرُ البندورة مصدرًا كبيرًا لفيتامين “C وA” وهي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الليكوبين الذي يعطيها هذا اللون الأحمر. كما أن مادة الليكوبين يمكن أن تمنع سرطان البروستاتا”.
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