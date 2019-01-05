البندورة تمنع الإصابة بمرض بالسرطان

أن تناول البندورة بشكل منظم يمكنه أن يقي من الإصابة بعدّة أنواع من السرطان بما فيها سرطان الرئة والبنكرياس والمعدة والقولون والفم والثدي.

أفضل 3 طرق لتفريز البندورة

تناول البندورة يمكن أن يُساعد على تنشيط عملية التدمير الذاتي للخلايا السرطانية في الأشخاص المصابين.

ووجدت دراسة أخرى للمعهد الأميركي لأبحاث السرطان: “تعتبرُ البندورة مصدرًا كبيرًا لفيتامين “C وA” وهي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الليكوبين الذي يعطيها هذا اللون الأحمر. كما أن مادة الليكوبين يمكن أن تمنع سرطان البروستاتا”.