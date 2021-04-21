فوائد التفاح الأخضر لا تعد ولا تحصى، يساعد تناول التفاح الأخضر على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، لأنه يعمل على حرق الدهون وخاصة الدهون الثلاثية الضارة. يساعد تناول التفاح الأخضر على تسهيل عملية الهضم، وذلك لأنه يحتوي على الألياف، وبذلك هو يعمل على تسهيل الهضم ويحد من حدوث الإمساك.

تناول تفاحة فقط في اليوم على الريق يساعد على الحفاظ على بشرة صحية، كما يعمل على محاربة علامات تقدم السن ومكافحة الشيخوخة، وإمداد البشرة بالمواد الغذائية المهمة، ويُساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

التفاح الأخضر غني بالفيتامين أ ومضادات الأكسدة التي تحافظ على مرونة الجلد، أما احتوائه على النحاس فيحدّ من إنتاج الميلانين في البشرة وبالتالي يجعلها أكثر بياضاً ونقاءً.

يعد التفاح مصدرًا لعدد من الفيتامينات المهمة، مثل: فيتامينات ب، وفيتامين ج، والبيتا كاروتين، ويعد التفاح مصدرًا للعديد من مضادات الأكسدة ومجموعة من المعادن المهمة، مثل: البوتاسيوم، والحديد، والنحاس، والمنجنيز.

يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى نسبة الدهون المتراكمة في الجسم بمعدل 20%، كما أنه يسرع من عملية حرق الدهون ليتخلص منها الجسم بشكل سريع، إلى جانب أنه يحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

التفاح الأخضر يحتوي على نسبة قليلة من السكريات، إذ أن حبة واحدة من التفاح الأخضر تحتوي على ما يقارب 97 سعرة حرارية.

ويحتوي التفاح الأخضر أيضاً على نسبة أقل من السكريات، لذا فإن تناول التفاح الأخضر كل يوم وبشكل منتظم لن يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن وحسب، بل إنه مفيد ورائع لصحة الجسم كونه يساعد على خفض خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، كما أنه يحمي القلب والأوعية الدموية، ويدعم قوة الدم ويزيد عدد كريات الدم الحمراء.

فوائد التفاح الأخضر على الريق

ينظم نسبة السكر في الدم، ويفيد لمرضى السكري.

يشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال.

التفاح الأخضر على الريق يطرد البلغم.

يخلّص التفاح الأخضر على الريق من حصى المرارة.

يقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة.

ينظف الأسنان ويقوي اللثة؛ لاحتوائه على حامض الأوكساليك.

التفاح الأخضر على الريق يعالج النقرس.

يحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم.

التفاح الأخضر على الريق يخلّص من الحرارة، ويقي من الجفاف.

يمنح التفاح الأخضر على الريق البشرة النضارة والحيوية، ويكسب الخدين اللون الورديّ.

التفاح الأخضر على الريق يحفّز وظائف الكبد وينشطه.

التفاح الأخضر على الريق يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر.

يفيد التفاح الأخضر على الريق القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي.

التفاح الأخضر على الريق يقي من الحساسية.

يحدّ التفاح الأخضر على الريق من مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد.

التفاح الأخضر على الريق يقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما.

يقضي التفاح الأخضر على الريق على الفيروسات الموجودة في الجسم، ويخلصه من السموم.

يعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على ما يقارب 30% من الألياف الغذائية.

يقلّل التفاح الأخضر على الريق من الوزن الزائد؛ لاحتوائه على سعراتٍ حراريّةٍ قليلةٍ، ويتميّز بتواجد كميةٍ كبيرةٍ من الألياف فيه، لذلك فهو يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة.

فوائد التفاح الأخضر للبشرة

يعمل التفاح الأخضر على ترطيب البشرة من أعماقها إذا قمت باستخدامه كماسك طبيعي، كما أنه يزيل الهالات السوداء حول العين.

تزيد على فوائد التفاح الأخضر للبشرة، أنه يقلل بشكل كبير من ظهور البثور وحب الشباب مما يجعل بشرتك دائما صافية.

يحتوي التفاح الأخضر على مواد مضادة للأكسدة.

التفاح الأخضر تساعد هذه المواد على تجديد خلايا البشرة و تجعلها نضرة دائماً.

يعمل التفاح الأخضر على تنظيف البشرة، وذلك لأنه وسيلة لتوسيع المسام، ومن ثم تنظيفها، وبالتالي فإنك سوف تحصل على بشرة نظيفة ومشرقة.

التفاح الأخضر يضع حد إلى ظهور الدهون والزيوت في البشرة، والتي تؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور بها.

التفاح الأخضر يحمي البشرة من التقشر.

فوائد التفاح الأخضر للحامل

فوائد التفاح الأخضر للحامل لا تعد ولا تحصى، يعد التفاح الأخضر وقاية المولود ضد نوبات الربو في المراحل الأولى من الطفولة، وتعزيز صحة العظام والمفاصل لدى الأم والجنين، فهو مصدر للكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز وكلها عناصر مهمة للعظام، والوقاية من أنيميا الدم (Anemia) إذ يعد التفاح مصدرًا للحديد. تسهيل الهضم، وإزالة السموم من الجسم.

تناول التفاح الأخضر على الريق يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تبطىء من امتصاص السكر في الأمعاء، وهذا يعزز عمليات التمثيل الغذائي في جسمك، ما يجعل التفاح مثالي في الصباح خاصة لمرضى السكري.

يحوي التفاح على معدن البوتاسيوم المهم لعمل الأوعية الدموية والقلب، وتنظيم ضغط الدم في الجسم.

فوائد التفاح الأخضر للحامل

التفاح الأخضر وقاية المولود ضد نوبات الربو في المراحل الأولى من الطفولة.

التفاح الأخضر تعزيز صحة العظام والمفاصل لدى الأم والجنين، فهو مصدر للكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز وكلها عناصر مهمة للعظام.

من فوائد التفاح الأخضر الوقاية من أنيميا الدم (Anemia) إذ يعد التفاح مصدرًا للحديد.

التفاح الأخضر تسهيل الهضم، وإزالة السموم من الجسم.

التفاح الأخضر وقاية الحامل من الإصابة بمشكلات التلبكات المعوية والإمساك، بسبب محتواه العالي من الألياف.

السيطرة على مستويات السكر في الدم ومستويات ضغط الدم، والحفاظ على انتظام دقات القلب لدى المرأة الحامل.

التفاح الأخضر تعزيز صحة جهاز المناعة الأم والجنين، فهو مصدر لمضادات الأكسدة المهمة في الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات والجذور الحرة (Free radical).

فوائد التفاح الأخضر للتنحيف

التفاح الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الماء؛ حيث يُكوِّن الماء ما نسبته 86% من حجم التفاحة تقريباً، وقد يساعد الماء على تعزيز الشعور بالامتلاء، وبالتالي تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

يخفض التفاح الأخضر نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى نسبة الدهون المتراكمة في الجسم بمعدل 20%، كما أنه يسرع من عملية حرق الدهون ليتخلص منها الجسم بشكل سريع، إلى جانب أنه يحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يعزز التفاح الأخضر عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

التفاح الأخضر يتحكم بنسبة الأنسولين في الدم التي يتم إفرازها من قبل البنكرياس، وبالتالي يخفض نسبة السكر في الدم، إذ أن نسبة السكر الكبيرة في الدم يتم تحويلها إلى دهون وشحوم متراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، لذا فإن تناول التفاح الأخضر يساعد بنسبة كبيرة على منع تراكم السكريات في الجسم، إضافة إلى ذلك سيكون غذاء مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

التفاح الأخضر يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية بالمقارنة مع الأغذية الأخرى، كما أن قشرة التفاح الأخضر غنية بمادة البكتين التي تعزز عملية الهضم في المعدة وبالتالي تسهيل خروج الطعام من الأمعاء والتخلص من العديد من المشاكل المتعلقة ببطء الهضم وأهمها انتفاخ البطن، إضافة إلى ذلك كله التفاح الأخضر يحتوي على نسبة كبيرة من الماء والذي يعزز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة من الوقت بدون تناول كميات إضافية من الطعام، وبالتالي تخفيض الوزن.

يمدّ التفاح الأخضر الجسم بكمية كبيرة من الطاقة، وبالتالي يصبح الجسم أكثر حيوية ونشاط مما ينتج عنه حركة أكثر وبالتالي فقدان الوزن وحرق الدهون.

فوائد التفاح الأخضر للجنس

يحتوي التفاح على مادة البوليفينول التي تعمل على زيادة ضخ الدم في الأعضاء التناسلية والمهبل لدى النساء، وعلاج مشاكل الضعف الجنسي وضعف الانتصاب عند الرجال.

فوائد التفاح الأخضر لمرضى السكري

إن تناول التفاح الأخضر على الريق يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تبطىء من امتصاص السكر في الأمعاء، وهذا يعزز عمليات التمثيل الغذائي في جسمك، ما يجعل التفاح مثالي في الصباح خاصة لمرضى السكري.

فوائد التفاح الأخضر قبل النوم

يحتوي التفاح على جميع العناصر الغذائيّة والمعادن والماء التي يمكن للجسم أن يحتاجها خلال يوم كامل، ويقلّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، منها: حصى الكلى، والجلطات الدماغيّة حيث إنّه يعمل على تزويد الجسم بكمّيّة من الماء تكفي الجسم طوال الليل.