فوائد التفاح الأخضر للبشرة لا تعد ولا تحصى، تناول تفاحة فقط في اليوم على الريق يساعد على الحفاظ على بشرة صحية، كما يعمل على محاربة علامات تقدم السن ومكافحة الشيخوخة، وإمداد البشرة بالمواد الغذائية المهمة، ويُساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

التفاح الأخضر غني بالفيتامين أ ومضادات الأكسدة التي تحافظ على مرونة الجلد، أما احتوائه على النحاس فيحدّ من إنتاج الميلانين في البشرة وبالتالي يجعلها أكثر بياضاً ونقاءً.

يعد التفاح مصدرًا لعدد من الفيتامينات المهمة، مثل: فيتامينات ب، وفيتامين ج، والبيتا كاروتين، ويعد التفاح مصدرًا للعديد من مضادات الأكسدة ومجموعة من المعادن المهمة، مثل: البوتاسيوم، والحديد، والنحاس، والمنجنيز.

فوائد التفاح الأخضر للبشرة

يعمل التفاح الأخضر على ترطيب البشرة من أعماقها إذا قمت باستخدامه كماسك طبيعي، كما أنه يزيل الهالات السوداء حول العين.

تزيد على فوائد التفاح الأخضر للبشرة، أنه يقلل بشكل كبير من ظهور البثور وحب الشباب مما يجعل بشرتك دائما صافية.

يحتوي التفاح الأخضر على مواد مضادة للأكسدة.