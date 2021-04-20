فوائد التفاح الأخضر للتنحيف لا تعد ولا تحصى، يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى نسبة الدهون المتراكمة في الجسم بمعدل 20%، كما أنه يسرع من عملية حرق الدهون ليتخلص منها الجسم بشكل سريع، إلى جانب أنه يحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

التفاح الأخضر يحتوي على نسبة قليلة من السكريات، إذ أن حبة واحدة من التفاح الأخضر تحتوي على ما يقارب 97 سعرة حرارية.

ويحتوي التفاح الأخضر أيضاً على نسبة أقل من السكريات، لذا فإن تناول التفاح الأخضر كل يوم وبشكل منتظم لن يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن وحسب، بل إنه مفيد ورائع لصحة الجسم كونه يساعد على خفض خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، كما أنه يحمي القلب والأوعية الدموية، ويدعم قوة الدم ويزيد عدد كريات الدم الحمراء.

فوائد التفاح الأخضر للتنحيف

التفاح الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الماء؛ حيث يُكوِّن الماء ما نسبته 86% من حجم التفاحة تقريباً، وقد يساعد الماء على تعزيز الشعور بالامتلاء، وبالتالي تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

يخفض التفاح الأخضر نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى نسبة الدهون المتراكمة في الجسم بمعدل 20%، كما أنه يسرع من عملية حرق الدهون ليتخلص منها الجسم بشكل سريع، إلى جانب أنه يحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يعزز التفاح الأخضر عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.