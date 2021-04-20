فوائد التفاح الأخضر للتنحيف لا تعد ولا تحصى، يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى نسبة الدهون المتراكمة في الجسم بمعدل 20%، كما أنه يسرع من عملية حرق الدهون ليتخلص منها الجسم بشكل سريع، إلى جانب أنه يحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.
التفاح الأخضر يحتوي على نسبة قليلة من السكريات، إذ أن حبة واحدة من التفاح الأخضر تحتوي على ما يقارب 97 سعرة حرارية.
ويحتوي التفاح الأخضر أيضاً على نسبة أقل من السكريات، لذا فإن تناول التفاح الأخضر كل يوم وبشكل منتظم لن يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن وحسب، بل إنه مفيد ورائع لصحة الجسم كونه يساعد على خفض خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، كما أنه يحمي القلب والأوعية الدموية، ويدعم قوة الدم ويزيد عدد كريات الدم الحمراء.
فوائد التفاح الأخضر للتنحيف
- التفاح الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الماء؛ حيث يُكوِّن الماء ما نسبته 86% من حجم التفاحة تقريباً، وقد يساعد الماء على تعزيز الشعور بالامتلاء، وبالتالي تقليل استهلاك السعرات الحرارية.
- يخفض التفاح الأخضر نسبة الكوليسترول في الدم، إضافة إلى نسبة الدهون المتراكمة في الجسم بمعدل 20%، كما أنه يسرع من عملية حرق الدهون ليتخلص منها الجسم بشكل سريع، إلى جانب أنه يحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
- يعزز التفاح الأخضر عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية.
- التفاح الأخضر يتحكم بنسبة الأنسولين في الدم التي يتم إفرازها من قبل البنكرياس، وبالتالي يخفض نسبة السكر في الدم، إذ أن نسبة السكر الكبيرة في الدم يتم تحويلها إلى دهون وشحوم متراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، لذا فإن تناول التفاح الأخضر يساعد بنسبة كبيرة على منع تراكم السكريات في الجسم، إضافة إلى ذلك سيكون غذاء مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.
- التفاح الأخضر يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية بالمقارنة مع الأغذية الأخرى، كما أن قشرة التفاح الأخضر غنية بمادة البكتين التي تعزز عملية الهضم في المعدة وبالتالي تسهيل خروج الطعام من الأمعاء والتخلص من العديد من المشاكل المتعلقة ببطء الهضم وأهمها انتفاخ البطن، إضافة إلى ذلك كله التفاح الأخضر يحتوي على نسبة كبيرة من الماء والذي يعزز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة من الوقت بدون تناول كميات إضافية من الطعام، وبالتالي تخفيض الوزن.
- يمدّ التفاح الأخضر الجسم بكمية كبيرة من الطاقة، وبالتالي يصبح الجسم أكثر حيوية ونشاط مما ينتج عنه حركة أكثر وبالتالي فقدان الوزن وحرق الدهون.
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