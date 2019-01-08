التقشير الكريستالي يعيد حيويّة البشرة وإشراقها

يعتبر التقشير الكرستالي مناسباً للأشخاص الذين يعانون من مشكلة حب الشباب، والتصبّغات الناتجة عن الجسم، بالإضافة إلى من يعانون من التجاعيد الخفيفة وتقرّحات البشرة، ومن لديهم مسامات واسعة، وإفراط في نسيج الغدد الدهنيّة، ومن فوائد التقشير الكريستالي:

- يعيد حيويّة البشرة وإشراقها.

- يوحّد من لون البشرة، ويعطيها النضارة التي تحتاجها.

- يزيل الكلف والنمش الذي ينتج عن التعرّض للشمس.

- يقاوم التصبّغات الجلديّة الناتجة عن نقص مادّة الملانين، والتخفيف من آثار حبّ الشباب.

- يزيل السواد الموجود على الأكواع والركب.

- يحارب علامات التقدّم بالعمر التي تظهر على البشرة، فهو يعمل شدّ للبشرة، ويخفي التجاعيد.

- يغلق المسامات الواسعة في الوجه.

- ينعّم ملمس البشرة. يفتّح لون البشرة.

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