فوائد التمارين الرياضية للمرأة الحامل

ممارسة التمارين الرياضية مفيدة للجميع عموما من دون استثناء، لكن لها أهمية ممارسة التمارين الرياضية مفيدة للجميع عموما من دون استثناء، لكن لها أهمية خاصة للأمهات الحوامل على وجه التحديد.

ويوصي الأطباء بممارسة التمارين بانتظام للحفاظ على الجسم والصحة، لأن لممارسة النشاط البدني والحفاظ على اللياقة البدنية فوائد لا تحصى، وتصل إلى حد تحسين الصحة البدنية والعقلية، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل.

ويخطئ كثيرون حين يفترضون أن على النساء الحوامل أن يقضين معظم وقتهن في النوم والاستلقاء وعدم القيام بأي نشاط قدر الإمكان، وأن النشاط البدني يمكن أن يعوق نمو الطفل.

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة لم تعد تلقى قبولا بهذه البساطة، فإن هذا لا يعني بالتأكيد أن ممارسة الأنشطة الشاقة لا تتسبب ببعض المشكلات.

المهم أن بعض الأنشطة مثل المشي والسباحة وممارسة التمارين منخفضة التأثير تعود بالنفع على كل من الأم والطفل. وفيما يلي بعض المزايا المذهلة لممارسة الرياضة أثناء الحمل، بحسب ما ذكر موقع "إيف" الإلكتروني المعني بأخبار المرأة.