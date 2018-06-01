يقوي جهاز المناعة.. تعرف على فوائد التمر الهندي في شهر رمضان

لا تخلو مائدة في رمضان من مشروب التمر هندي على الإفطار، كما أن طعمه لذيذ بجانب البلح المجفف.

تجد محلات العصائر تبيعه مع السوبيا، والجميع يشتريه، وبعض ربات البيوت تفضل تحضيره في المنزل ليكون أكثر صحة وآمانًا، وخاليا من الألوان الصناعية.

وإذا كنت تفضل مشروبات أخرى عليه، عليك معرفة أنه مهم جدًا لجسمك بسبب العناصر الموجودة به.

الفوائد الصحية لمشروب التمر هندي:

1- ملين:

الفراعنة أول من أدخلوا زراعة التمر هندي، حيث وجدت أجزاء منه داخل المقابر، وإذا كنت تعاني من الإمساك ومشكلات في المعدة، تناوله بعد الفطار، فهو ملين خفيف.

طريقة حفظ مشروب التمر هندي خلال شهر رمضان المبارك

كما يعالج الالتهابات الفيروسية مثل البرد والحمى، بالإضافة إلى قدرته على علاج اضطرابات الصفراء..

2- العناية بالعين :

يمكن استخدام عصير التمر الهندي لعلاج التهاب الملتحمة، حيث يتم إعداد قطرات العين بالطريقة التقليدية باستخدام بذور التمر الهندي لعلاج متلازمة العين الجافة.

3- صحة المعدة :

تناولك لمشروب التمر الهندي يعالج أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، كما أنه يساعد على الحفاظ على قرحة المعدة وأحماض المعدة.

لذا اخلط العسل والحليب والليمون والتمر للمساعدة في عسر الهضم.

فهذا المزيج غني بالألياف التي تنظم حركات الأمعاء وتشفي الإمساك والديدان المعوية والطفيليات عند الأطفال، كما أنها طريقة طبيعية رائعة لعلاج الإسهال والدوسنتاريا، وانخفاض الالتهاب الناجم عن البواسير.

4- مرض السكري:

إذا كنت مريضًا بالسكري، فإن تناولك لمشروب التمر هندي يساعد جسمك على امتصاص الكربوهيدرات، وهذا يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم لمرضى السكري بعد وجبات الطعام.

ما هو عصير التمر هندي، وما هي فوائده؟

كما أن تناول التمر هندي طريقة تقليدية لعلاج مرض السكر وخفض مستويات السكر في الدم، ليس هذا فقط، بل يمنع الضرر التأكسدي في البنكرياس المرتبط بمرض السكري.

5- جهاز المناعة:

يحتوي هذا العصير على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة جيدة، هذا أيضًا يحسن الجهاز المناعي وغيرها من المشاكل المتعلقة به مثل البرد والسعال والانفلونزا.

6- صحة القلب:

هذا العصير لديه القدرة على منع عملية الأكسدة من الكوليسترول ، والتي يمكن أن توقف تمسك الكوليسترول بجدران الشرايين وحجبها، هذا سوف يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول.

7- البدانة:

يحتاج العديد من الأشخاص المصابين بالسمنة إلى إنقاص الوزن للحفاظ على الجسم، ويمكن أن يكون عصير التمر الهندي مفيدًا جدًا في مثل هذه الحالات لفقدان الوزن ولعلاج السمنة، واقرأ عن 9 عصائر طبيعية لإنقاص الوزن بسرعة في الصيف.

8- الترطيب:

عند تناولك للتمر تشعر بالترطيب، وتنخفض درجة حرارة جسمك، وإذا كنت تعيش في الأماكن الحارة جدًا، فمشروب التمر هندي أفضل اختيار.

9- مضاد للالتهابات:

فوائد صحية للتمر الهندي لن تتوقعها !

عصير التمر الهندي مضاد للالتهاب، ومفيدا لعلاج التهاب الحلق، يمكنك تحضير غرغرة من عصير التمر الهندي للحد من الألم وتهدئة التهاب الحلق، كما يمكن أيضًا أن يخفف آلام المفاصل.

10- صحة الجلد:

عصير التمر الهندي ممتاز لصحة بشرتك ولعلاج الحروق، لذا ضع العصير للحفاظ على بشرة متوهجة وصحية.

حيث إنه يقلل من ندبات حب الشباب أو جدري الماء من الوجه وأجزاء أخرى من الجسم، كما يحتوي عصير التمر الهندي على الإنزيمات والألياف وفيتامين ب وفيتامين ج وأحماض ألفا هيدروكسيل التي تزيل خلايا الجلد الميتة.

11- جهاز تنقية الدم:

كما يستخدم عصير التمر الهندي في مستحضرات التجميل مثل قناع وجه التمر الهندي وفرك الوجه. هذا يحتوي على الأحماض والمعادن ، والألياف الغذائية وفيتامين ج وهو تنقية الدم جيدة.

بعد قرائتك لفوائد التمر هندي، يمكنك تحضيره في المنزل بأسهل الطرق :

- المكونات:

تمر هندى 4 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة ماء

طريقة التحضير:

- ضعي السكر مع الماء على النار ثم ضيفى إليه التمر هندي القطع، وقلبيهم جيدا.

- ضيفي الماء الساخن إلى الخليط.

واتركيه يغلى مع بعض ثم ارفعيه و اتركيه حتى يبرد تماما و قدميه باردا بالهنا.

اجعلي عصير التمر الهندي أساسي على مائدتك بجانب المشروبات الأخرى، وتناوله على الفطار لتشعر بالترطيب.

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