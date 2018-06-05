5 أسباب صحية تدفعك لتناول التمر الهندى يومياً

يحتوى التمر الهندي على مواد مضادة للأكسدة

يعتبر التمر الهندي من المشروبات التقليدية والأكثر شيوعاً فى شهر رمضان ، ولكن هل تعلم أن له فوائد صحية كثيرة مثل استقرار مستويات السكرفى الجسم، وتحسين الجهاز المناعى. تعرف على فوائد التمر هندى حسب ما ذكرم موقع "health "

مرض السكر:

يحتوى التمر الهندي على مواد مضادة للأكسدة ، وبعض العناصر التى تساعد على امتصاص الجسم للكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنه يساعد على انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم . فتناول التمر هندى يومياً يساعد فى الحد من الإصابة بمرض السكر .

الجهاز المناعى:

يساعد التمر الهندي على الحد من الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا وارتفاع درجة الحرارة ، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف ، إلى جانب أنه يساعد فى التخلص من الإمساك .

تنقية الدم:

يحتوى التمرالهندي على كمية كبيرة من الأحماض والمعادن والألياف وفيتامين "سي" التى تساهم فى تنقية الدم ، إلى جانب تجديد خلايا الجلد الميتة.

الجلد والبشرة:

نظراً لاحتواءه على كمية كبيرة من الكاروتين والبوتاسيوم والماغنسيوم، وفيتامين "س"، فأنه يساعد على علاج حروق الناتجة من التعرض لأشعة الشمس ، وتنقية البشرة من البثور.

السرطان:

يحتوى على مواد مضادة للأكسدة و فيتامين "س"الذى يحد من الإصابة بالسرطان، وقتل الخلايا السرطانية.

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