لتجنب الإصابة بالكثير من الأمراض... التمر في الشتاء

فإذا كنت من الناس الذين يعانون من مشاكل صحية في فصل الشتاء منها نزلات البرد والتهاب المفاصل والحساسية والإنفلونزا، فعليك بتناول التمر حتى تتجنب هذه المشاكل.

تعرف على فوائد تناول التمر والحليب على الريق

يعمل التمر على تدفئة الجسم بسبب احتوائها على الحديد والكالسيوم والفيتامينات والمغنيسيوم، التي تساعد جميعها في الحفاظ على تدفئة الجسم في فصل الشتاء.

إذا أصابتك نزلة برد فعليك بوضع تمرتين إلى ثلاث تمرات مع حبتين من الهيل وبضع قطع من الفلفل الحار في ماء ساخن، ثم غليهم قليلاً وتناولهم كمشروب قبل النوم، بعد تصفيتهم، حيث يساعد ذلك المشروب في علاج البرد بشكل فعال.



يساعد في علاج الربو وذلك بالمواظبة على تناول حبة أو حبتين من التمر صباحاً ومساءً بشكل يومي.

السكر الطبيعي الموجود بالتمر يساعد في إمداد الجسم بالطاقة الفورية.



لأنه غني بالألياف، فإن نقع التمر في الماء طوال الليل، وطحنه في الخلاط وشربه في الصباح الباكر على معدة فارغة، يساعد في علاج الإمساك.

فوائد أكل التمر على الريق

يحافظ التمر على صحة القلب، نظراً لأنها غنية بالألياف، كما تساعد في الحفاظ على معدل ضرباته وتجعلها تحت السيطرة، وبالتالي تمنع خطر الإصابة بالنوبات القلبية خاصة في فصل الشتاء.

نظراً لخصائصه المضادة للالتهاب، يساعد التمر في التخفيف من آلام التهاب المفاصل الشائعة بكثرة خاصة في فصل الشتاء.



المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودان بالتمر يجعلان منه مخفضاً طبيعياً لضغط الدم المرتفع، لذا ينصح بتناول من 5-6 حبات يوميا

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