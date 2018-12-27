من فوائد أكل التمر على الريق الحد من الشعور بالجوع بسرعة

التمر تلك الثمرة العجيبة حلوة المذاق لذيذة الطعم والتي يحبها الكبار والصغار. هي منجم من الفيتامينات والمعادن التي تعود بالنفع على جسم الإنسان، وقد يتساءل الكثيرون عن فوائد التمر على الريق وما هي المنافع التي تعود على جسم الكبار والأطفال عند تناول التمر بشكل منتظم وإدخاله في وجباتنا اليومية، إليكم أهم فوائد التمر في النقاط التالية:

1- يسهل هضم الطعام.

2- الحد من الشعور بالجوع بسرعة.

3- الحماية من الإمساك.

4- مدر للبول ويغسل الكلى.

5- ينظف الكبد من السموم.

6- يساعد القولون من التهيج العصبي.

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