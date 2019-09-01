فوائد التمر مع حب الرشاد الرائعة للنساء والرجال

من فوائد التمر مع حب الرشاد المفيدة لصحة الإنسان بشكل عام، حيث إن نبات حب الرشاد الذي يتم زراعته في العديد من الدول الغربية، وبعض الدول الإفريقية والأسيوية، هو نبات غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة جدًا جدًا في تكوين الجسم وحمايته وتقويته، ومن بين فوائد حب الرشاد أيضًا وجود الكثير من الفيتامينات به، إلا أن الكثير من الناس لا يعرف قيمته الغذائية إلا القليل، فهو يحتوي على فوائد كثيرة تخص النساء والرجال، ولكن لا يعلموا فوائده ولا يستخدمونه بالطريقة الصحيحة.

أهم فوائد التمر مع حب الرشاد:

- عند تناول التمر مع حب الرشاد أثناء الدورة الشهرية فإن ذلك يزيد من انتظامها، وكذلك تقليل الآلام الناتجة عنها، كما يساعد الجسم في التخلص من الروائح الغير مستحبة، والتي تصيب النساء فترة الحيض.

- تقوم بمهمة خطيرة جداً، وهي تنظيف الرحم بصورة جيدة من بواقي الدورة والدم.

- بسبب احتواء حب الرشاد والتمر على الكثير من المعادن التي لا يمكن للجسم الاستغناء عنها، مثل المنجنيز والحديد والكالسيوم واليود والفوسفات والبوتاسيوم والفوسفور، وغيرهم من فيتامين إيه وبي وسي، والعديد من المعادن والفيتامينات الأساسية في بناء الجسم وتقويته، وإعادة بناء الخلايا وتجديدها وتنشيطها.

فوائد التمر:

كما أن الخليط غني بالكثير من المضادات الحيوية المفيدة لتقوية المناعة ومحاربة الجراثيم والبكتيريا، إلى جانب القضاء على فيروس سي وبي، وتنشيط الكبد ومساعدته في التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

ودائماً مع فوائد التمر مع حب الرشاد حيث يساعد على إعطاء الجسم الكثير من الحيوية والنشاط، نتيجة تنشيط الدورة الدموية وتنظيم حركة الدم في الجسم.

عند طحن حب الرشاد وإضافته إلى بعض حبات التمر، مع القليل من حبة البركة، والقليل من السمن ووضعهم علي نار هادئة، حتى يتجانسوا جميعاً مع بعضهم.

ثم إضافة ملعقة من هذا المزيج إلى كأس من الحليب الدافئ، سيلاحظ الشخص الحيوية والنشاط الذي ملء جسمه، وكذلك يزيد من إثارته الجنسية.

بالإضافة إلى التخلص من البرود الجنسي سواء عند الرجال والنساء، وعند الانتظام في شربه وخاصة للرجال سيقضي على الضعف الجنسي، وكذلك يزيد من انتصاب القضيب، ولكن لابد من منعه بعد فترة، ويفضل ألا تزيد عن شهر، خصوصا أن الاستعمال الخاطئ لحب الرشاد خطير، ومن هنا تجودن اخطر حب الرشاد في حالة الإكثار منه.

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