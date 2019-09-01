فوائد زيت الخروع للإمساك، والجرعات الموصى بها لشربه!

يحتوي زيت الخروع على فوائد صحية عديدة منها أنه يساعد على تخفيف الإمساك، ولكن يجب تحمل طعمه والأعراض الجانبية عند شربها. وفيما يلي عدة فوائد لزيت الخروع:

1- حمض (Ricinoleic) وهو حمض دهني يرتبط بالمستقبلات الموجودة على الخلايا العضلية الملساء في جدار الأمعاء والتي تعمل على انقباض العضلات واخراج البُراز بواسطة حركة الأمعاء.

2- يعمل زيت الخروع على تنظيف الأمعاء وتليين البُراز لسهولة خروجه.

3- زيت الخروع يعمل بشكل سريع ومؤثر في علاج الإمساك على عكس الملينات الأخرى.

الجرعات الموصى بها:

يجب استشارة الطبيب عن الجرعة المناسبة قبل تناول زيت الخروع أو يُنصح باتباع الجرعات المكتوبة على العبوة لأن كثرة شرب زيت الخروع قد يؤدي إلى اضطراب في مستوى الأملاح والجفاف، وفيما يلي الجرعات الموصى بها:

البالغين: 15-40 ميلليغراماً.

الأطفال فوق سن 12: 15-25 ميلليغراماً.

الأطفال بين سن 5-12 عام: من 5-15 ميلليغراماً.

محاذير استخدام زيت الخروع:

- يعمل زيت الخروع على انقباض الرحم لذا لا يُنصح باستخدامه للمرأة الحامل، كما لا يُنصح باستخدامه للأطفال ما دون سن 12 عام إلا باستشارة طبية، وقد يزيد من مشاكل الأمعاء للكبار الذين يتجاوز عمرهم 60 عام إذا تم استخدامه لمدة طويلة.

- كما لا يُنصح باستخدام زيت الخروع للاشخاص الذين يتناولون الأدوية الآتية:

* مدرات البول لأنها قد تعمل على تقليل نسبة البوتاسيوم في الجسم.

* المضادات الحيوية.

* أدوية العظام.

* أدوية تميّع الدمن وأدوية القلب.

المزيد:

علاج الإمساك المزمن في يومين فقط

7 خطوات طبيعية لعلاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج

ما علاقة الإمساك المزمن بسرطان القولون؟