الكرز الأحمر ينظم عمليات الأيض في الجسم

الكرز الأحمر من الفاكهة التي تتميّز بجمال شكلها ولونها البراق وطعمها اللذيذ، وتتميّز باحتوائها على نسبة كبيرة من المعادن والأملاح، مثل البوتاسيوم، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفواد الطبية والجمالية التي تحملها، وفي كل عام في موسم الإزهار لهذه الثمار يحتفل اليابنيون في هذه المناسبة استبشاراً بالفائدة التي تعم عليهم من تناولهم للكرز، ويوجد من الكرز نوعان، الحامض الذي يحمل اللون الأخضر ويكون وقت ظهوره في أوائل الربيع وينتهي في بدايات فصل الصيف، والنوع الثاني وهو الأحمر ويبدأ في منتف الربع وينتهي في أواخر فصل الصيف ولكل منها طعمه وبعض الفوائد المشتركة، وهنا سوف نتحدث عن فوائد الكرز الأحمر الحلو.

فوائد فاكهة الكرز:

1- يعتبر مصدراً غنيّاً بالبوتاسيوم الذي يعمل على تنشيط عمل الكلى، غير إنّها مصدراً وفيراً من الطاقة، ويعرف الكرز الأحمر بحلاوة طعمه وكلما كان لونه مائلاً للغامق زادت حلاوته أكثر.

2- أُجريت العديد من الدراسات في مختلف أنحاء العالم لحصر فائدة الكرز، وجد المركز البريطاني أنها تحتوي على نسبة متوسطة من الفيتامينات والمعادن مقارنةً مع أصناف أخرى من الفاكهة، إلّا أنّه عند تناول كأس منه تعادل ما يحتوية 25 نوعاً من الفاكهة والخضروات من نسبة الفيتامينات والمعادن. أثبتت الدراسات الإماراتية أن كل حصة من الكرز تحتوي على نسبة من مضادات الأكسدة أكثر مما تحتويه حصة من الموز والطماطم والجزروالبطيخ مجتمعة، وتعمل مضادات الأكسدة على زيدة مناعة الجسم، وتحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض وتحافظ على صحة الجسم من خطر الإصابة بالسرطان.

3- تناول حصة من الكرز يومياً بالحفاظ على معدل ضربات القلب، ويعمل بالحفاظ على مستوى ضغط الدم، وينظم كمية السكر الموجودة في الجسم.

4- يحتوي مادة (كويرسيتين) وهي تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالالتهابات المختلفة وان تناول الكرز بأي شكل من أشكاله، مجففاً أو على شكل العصائر الطبيعية والمربيات يعطي نفس الفائدة.

5- يخفف من مستوى الكولسترول في الدم، ويحمي من الإصابة بتصلب الشرايين، وذلك لاحتوائه على مركبات ضد الأكسدة.

6- إنّ تناول كأس من حبات الكرز يومياً يخفف من ألم المفاصل والنقرس والروماتيزم ويخفف نسبة حمض اليوريك في الجسم.

7- يعالج الصداع المزمن.

8- يساعد على النوم بشكل هادئ ويبعد الأرق.

9- يقلّل من نسبة الإصابة بمرض السكري.

10- يساعد على خسارة الوزن بالرغم من انه يحتوي على نسبة سكر عالية.

11- ينظم عمليات الأيض في الجسم.

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