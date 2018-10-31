فوائد التوت البري للبشرة وأفضل الماسكات

يحتوي التوت البري على العديد من العناصر الغذائية الأساسية لبشرة نضرة

إنّ الخلطات الطبيعية التي تحتوي على فاكهة التوت تمدّ البشرة نضارة وتحدّ من الشوائب التي تعتريها لذلك ننصحك في موسم الربيع من الاستفادة من فاكهة التوت، البري التي تحتوي على مواد تساعد لمكافحة شيخوخة البشرة شرط المواظبة على تناولها بشكل يوميّ أيّ ضمن وجبة الفطور صباحاً ولمدّة طويلة، للتمكن من الحفاظ على بشرة مشدودة ويأتي كعلاج فعّال لترهّلات الجلد. لذا، يفترض شرب ما يوازي كوبٍ من التوت البري يومياً بما لا يقل عن شهر تقريباً.

فوائد التوت البري :

يحتوي التوت البري على العديد من العناصر الغذائية الأساسية لبشرة صحية ونضرة. فهو غني بنسبة كبيرة من الفيتامينات E، C، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية لحيوية ونضارة البشرة. إلى جانب ذلك، فهو مناسب لجميع أنواع البشرة. ومع استخدام خلطات التوت البري خلال روتينك اليومي للعناية بالبشرة، فستنعمين ببشرة صحية، ناعمة، نضرة وأكثر شبابًا. التوت البري من أفضل العناصر الطبيعية لتجنب التجاعيد المبكرة. فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة وتجاعيد البشرة، كما يساعد أيضًا على تحفيز بناء الكولاجين داخل خلايا البشرة.

1- ماسك التوت البري المغذي للبشرة

½ كوب من التوت البري المهروس

ملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون والعسل

يوضع الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف جيدًا بالماء الفاتر.

2- لإصلاح تلف البشرة

التوت البري المهروس

الزبادي اليوناني

يوضع الماسك لمدة 20 دقيقة. و يشطف بعد ذلك بالماء البارد.

3- لعلاج الهالات السوداء

خلط التوت البري مع هلام الألو فيرا جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم

يستخدم الخليط على محيط العينين ويشطف جيدًا بالماء الفاتر.

4- للتخلص من مشكلات البشرة الدهنية

ملعقة كبيرة من التوت البري

دقيق الشوفان

اللوز الناعم

عصير الليمون

يوضع الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف جيدًا بالماء الفاتر.

5- لتجنب ظهور الشباب

ملعقة كبيرة من التوت البري المهروس

القليل من الكركم

عصير الليمون

يزضع الماسك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف جيدًا بالماء الفاتر.

6- لتقليل ظهور التجاعيد

¼ كوب من التوت البري

¼ ملعقة صغيرة من كل من فيتامين E، هلام الألو فيرا

زيت الزيتون والعسل

¼ كوب من دقيق الشوفان

ملعقة صغيرة من النشا

–خلطة المنتجعات الصحية من التوت البري

خلط ملعقة كبيرة من كل من العسل وماء الورد.

اضافة بضع حبات من التوت المهروس مع ملعقة صغيرة من النشا

يوضع لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

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