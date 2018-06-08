توقفي لفترة عن المكياج، وستدهشك النتائج!

عند التوقف عن وضع المكياج ستقلّ البثور في وجهك

تحرص النساء على وضع المكياج يومياً للحفاظ على طلّة مميزة وجذّابة. ولكن هل كنت تعلمين أن للتوقف عن وضع المكياج يومياً فوائد جمالية مختلفة؟

إليكِ أهم التغيرات الإيجابية التي ستلحظينها في بشرتكِ بمجرد أن تتوقفي لفترة عن توقف المكياج:



- ستقلّ البثور إلى حد لم تصدّقيه من قبل؛ إذ ستقلّ نسبة الزيوت الموجودة على وجهكِ، كما أنكِ ستجنبين بشرتكِ التهيّج بفعل وضع المكياج ومن ثم مسحه وغسل الوجه وفركه.



- ستلحظين أن التبقّع الذي كان يعتري وجهكِ قد اختفى مع تقادم الوقت؛ إذ لن تحدث التفاعلات الضارة بين المستحضرات وأشعة الشمس.



- ستمنحين بشرتكِ فرصة كافية للتنفس بأريحية، من دون وجود طبقات متراكمة من المكياج والأوساخ. احرصي في هذه الفترة تحديداً على تغذية وجهكِ وعمل تنظيف بالبخار.



- ستشعرين كما لو أنكِ أصغر عمراُ؛ إذ تعلمين أن المكياج يمنحكِ عمراً أكبر من عمركِ الحقيقي، لا سيما إن كنتِ ممن يضعن طبقات ثقيلة منه.



- ستبدين بمظهر أكثر صحية وعفوية وحيوية مما كنتِ عليه، لكن لا تنسي في الوقت ذاته وضع مستحضر الوقاية من الشمس بمجرد خروجكِ من البيت.

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