حقائق مهمة حول فوائد التين المجفف

لا شك في ان التين فاكهة شهيّة تعود بالعديد من الفوائد على صحة الانسان، اذ انها غنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة، كما تحتوي على نسبة عالية من المواد السُكريّة، بالإضافة إلى مُركّب كومارينيّ، ودهون، وموادّ مُطهّرة، ومواد هُلاميّة.

فوائد التين المجفف

• للتين المجفف الكثير من الفوائد على صحة الانسان، اذ انه يعمل على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات، كما يحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تبطئ من عملية الهضم، وبالتالي التقليل من الشهية، بالإضافة إلى أنه يخفّض من مستويات الكوليسترول في الدم. حيث تعتبر بضع حبات من التين كافية للحصول على متطلبات الجسم، لكن لا يجب تناوله مع الحليب اذ انه قد يسبب زيادة في الوزن.

فوائد منقوع التين المجفف على الريق

• يُعزّز وظائف الجهاز الهضميّ بما فيها وظائف وحركة الأمعاء، ممّا يقي من الإمساك، بسبب مُحتواه العالي من الألياف، كما أنّ وجود الألياف يُساعد على التخلّص من المواد الضارّة والسّموم التي من شأنها ان تنمّي الخلايا السرطانيّة، كما يحمي من أمراض القلب، ويقي من ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم مُقارنةً مع نسبته من عنصر الصّوديوم القليلة، حيث انّ من أسباب حدوث ارتفاع ضغط الدم هو استهلاك كميّات كبيرة من عنصر الصّوديوم مُقابل استهلاك كميّات أقلّ من البوتاسيوم.

• يخفف التين من أعراض التهاب الحلق، ويُنصح بتناول التّين للأشخاص الذين يُعانون من الزّكام، بسبب مُحتواه من المواد الهُلاميّة والصمغيّة الطبيعيّة النباتيّة التي تعمل على تخفيف التهاب الحلق، وتُساعد على التخلّص من البلغم، وتُوسّع القصبات الهوائيّة التي تعتبر مشكلة اساسية يعاني منها الكثير من الأشخاص.

• التين المجفف والسرطان والصحة الجلدية

فوائد التين المجفف الصحية

• يحمي من احتمال حصول سرطان الثدي، نظرا لما يتضمنه من الياف.

• يقي من الأمراض الجلدية ويغذي البشرة ويحد من ظهور التجاعيد ويساعد على التخلص من حب الشباب والبقع الداكنة والحصول على بشرة شبابية تتمتع بالحيوية و الجمال.

• يحافظ على صحة الشعر، اذ انه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي بدورها تعالج تساقط الشعر ومنع تقصفه بالإضافة إلى علاج قشرة الشعر.

طريقة تجفيف التين

• تترك حبّات التين الى ان تُصبح ناضجة و توضع كلّ حبة منه في وعاء ماء مالح لمدّة ثلاثين ثانية، ثمّ تُترك لتجفّ فوق قطعة قماش، ثم تغرس كل خمس أو ستّ حبات من التين في أعواد خشبية أو أعواد الشواء، وتوضع تحت حرارة الشمس حتى تجف.

• ومن الطُرق المُعتمدة ايضا لتجفيف التين، اضافة ملعقة صغيرة من بذور اليانسون لكل كيلو من التين، ومقدار قبضة من القرنفل وورق الغار الملفوف بشاش تضاف الى لترين من الماء.

التين المجفف...فوائد صحيَّة مهمَّة على مائدة رمضان

• تُفتح حبّات التين و يتم وضعها على شكل متساو، بحيث تكون القشرة الخضراء للأسفل، و تُعرّض للشمس مع تَغطيتها عند حلول المساء كي لا تتعرّض حبات التين للندى، وذلك لمدّة لا تقل عن أسبوع حسب طبيعة الطقس في المنطقة، ثميتم غلي الماء، ويضاف الى الشاش المحتوي على ورق الغار.

• وعلى الرغم من ان تناول التين المجفف له فوائد عدة وهو يقي من امراض عديدة ومزمنة، الا انه يجب عدم الاكثار منه لانه سيف ذو حدين، فيتحوّل الى خصم منافس وشرس في حال الافراط في تناوله، لذا يجب التعامل مع هذا الامر بمنطق واعتدال، كما كان يفعل الاقدمون الذين كانوا يبرعون بحفظه وتجفيفه والاعتماد عليه في الغذاء والدواء في مفاهيم تميّز بها الأجداد و اهالي القرى.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

فوائد مذهلة لتناول "التين والزيتون" سويًا

فوائد شرب منقوع البقدونس