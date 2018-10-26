التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين ك

التين أو كما يُسمّى علمياً Common fig، أحد أشهر أنواع الثمار والفواكه الطبيعيّة الموسمية ذات الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، ويُزرع على نطاق واسع في العديد من المناطق حول العالم على رأسها المناطق الآسيويّة، وتحديداً في البلدان الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسّط، ويندرج تحت قائمة النباتات الأرضيّة حقيقة النوى، وهو من الثمار المباركة حسب الأديان السماويّة.

أمّا فيما يتعلّق بالتين المُجفّف فيعود اكتشافه إلى أحد المدن الرومانيّة القديمة، وذلك نظراً لأهميّة تناوله طيلة أيام العام وليس فقط خلال موسمه، وما زال يستخدم في مجالات عديدة حتى وقتنا الحاضر، نظراً لتركيبته الفريدة، علماً أنّ منقوع التين المجفّف يتمّ تصنيعه من خلال تقطيع كميّة مناسبة من التين الطازج ووضعها في وعاء مخصّص لذلك وإضافة كمية كافية من الماء الساخن، وترك المزيج لمدّة ليلة كاملة، ثمّ تصفيته للحصول على منقوع التين.

فوائد منقوع التين المجفف على الريق:

1- يعتبر منقوع التين المجفّف أحد أبرز الخلطات التي ينصح بتناولها في الصباح الباكر لتفادي الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، وخاصة سرطان القولون، كونه أحد أقوى المضادّات الطبيعيّة للأكسدة، حيث يقاوم الشقوق الحُرّة المُسبّبة، هذا المرض وغيره من الأمراض الخطيرة، كما يعد مفيداً جداً لصحّة الجلد والبشرة، ويقي من الظهور المُبكّر لعلامات التقدم في السن والشيخوخة، بما في ذلك التجاعيد والخطوط الرفيعة.

2- يعد مفيداً جداً لصحة الجهاز التنفسيّ، حيث يعالج الأعراض المرافقة لنزلات البرد، والزكام، والسعال والإنفلونزا، وكذلك يعدّ مفيداً للتخلّص من المشكلات الصّدرية على رأسها الربو.

3- يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وبالتالي يساعد على ضبط وتنظيم معدل السكر في الدم، ويخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه.

4- يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف الغذائية، التي تعد علاجاً فعالاً لمشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، بما فيها مشكلة الإمساك والغازات والانتفاخات وعسر الهضم، حيث يحتوي على نسبة عالية من سكر الديكستروز أو Dextrose والذي يعدّ مليّناً طبيعيّاً للأمعاء.

5- يحتوي على نسبة عالية من مركب البوليفينول وحمض الأوميغا 3، مما يساعد على ضبط معدل ضغط الدم، ويقي من حالات ارتفاعه.

6- يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين ك، ممّا يجعله مقوياً طبيعياً لصّحة العظام، والأسنان، والعمود الفقري، والأظافر.

7- يعوض نقص الجسم بفيتامين د، كما يساعد على خفض معدل الكولسترول الضارّ، مما يقي من أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، كما يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الهام جداً لصحة النساء الحوامل.

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