فوائد التين المجفف لا تعد ولا تحصى، التين المجفف هو كنز غذائي غني بالعناصر الغذائية الهامة للصحة يُعدُّ التين المُجفّف مصدراً غنياً بالألياف.

يحتوي التين المجفف على 28 غراماً من التين المُجفّف على 3 غرامات من الألياف، التي قد تساعد على تخفيف الإمساك، وتزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، ممّا يساعد على التقليل من السعرات الحرارية المتناولة، والمحافظة على الوزن الصحيّ، بالإضافة إلى أنَّ الألياف قد تساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

التين المُجفّف مصدراً جيداً للكربوهيدرات، والمعادن، مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والحديد، كما أنَّه يحتوي أيضاً على البروتين، وكمية قليلة جدًا من الدهون.

فوائد التين المجفف للصيام

يساعد التين المجفف على تحسين عملية الهضم خاصة في شهر رمضان.

التين المجفف يساعد على التخلص من حالة الإمساك لأن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

التين المجفف يخفف الوزن.

التين المجفف يقلل من الكوليسترول

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

التين المجفف يساعد على نضارة البشرة.

فوائد التين المجفف

التين المجفف يسيطر على ضغط الدم

يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن من فوائد التين المجفف أنه قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، إذ يساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، خاصةً في حال تناول كمية عالية من الصوديوم.

التين المجفف يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الألياف، إضافة إلى احتوائه على مواد غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يكون له دور في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

التين المجفف يحافظ على كثافة العظام

يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من العناصر التي تساعد بشكل كبير على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ومنها: البوتاسوم، والكالسيوم.

مع التقدم في العمر يبدأ الجسم بأخذ نسبة من العناصر التي يحتاج إليها من العظام، الأمر الذي يقلل من قوة وكثافة العظام، ما قد يتسبب في ألم المفاصل وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ولكن تناول بعض الأطعمة، مثل: التين المجفف قد يساعد على إبطاء وتيرة العمليات المذكورة، مما يحافظ على العظام صحية وقوية ولفترة أطول.

التين المجفف مصدر جيد للحديد

يحتاج الجسم الحديد لنقل الأكسجين في مجرى الدم بكفاءة إلى كافة أنحاء الجسم، ومع نقص الحديد في الجسم تنخفض كميات الأكسجين التي تصل الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالتعب وأعراض أخرى مزعجة.

من فوائد التين المجفف أنه يساعد على إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجتك اليومية من الحديد، إذ يحتوي كل نصف كوب من التين المجفف على 1.5 ميليغرام من الحديد.

التين المجفف جيد لمرضى السكري

إن محتوى التين المجفف من الألياف يجعله من الأطعمة الجيدة لتنظيم عمليات إطلاق الغلوكوز والأنسولين في الجسم، إضافة إلى ملاحظة وجود خصائص في التين تعمل على تقليل مستوى الغلوكوز في الدم، والحفاظ على صحة الكبد.

بسبب تركيز السكريات العالي في التين المجفف يجب مراعاة عدم تناوله بكميات كبيرة من قبل مرضى السكري بشكل خاص.

التين المجفف يسيطر على الكوليسترول

وجدت عدة دراسات أن الكمية الكبيرة من الألياف التي يحتوي عليها التين المجفف تساعد على التقليل من نسب الكوليسترول المتراكم في الأوعية الدموية، وبالتالي فإن تناول التين المجفف بشكل منتظم في حميتك الغذائية قد يساعد على الحماية من أمراض القلب وتراكم الدهون في الأوعية الدموية.

التين المجفف يعمل على تحسين مظهر البشرة

يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين هـ، وفيتامين أ ،حيث أنها قد تساعد على منح البشرة مظهرًا رائعًا وتحسن من مرونة البشرة، وتعمل كمضادات أكسدة تقي من التأثير السلبي للشوارد الحرة، وتقلل بالتالي من فرص ظهور علامات تقدم السن، مثل التجاعيد.

كما أن محتوى التين المجفف العالي من مضادات الأكسدة يجعله عامل هام يساعد على الحماية من أمراض تتسبب بها الجذور الحرة، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض القلب.