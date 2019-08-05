تعرف على فوائد الثوم مع الحليب وطريقة إعداده!

الحليب يعتبر من أهم المصادر التي تمنح أجسامنا عنصر الكالسيوم، أما بالنسبة للثوم فهو أهم مضاد حيويٍ طبيعيٍ يقي الجسم من الأمراض المختلفة، عن طريق رفع كفاءة الجهاز المناعيّ، وعند مزج الثوم مع الحليب فإنّ هذه الفوائد تجتمع لتُعطي الجسم عدداً من الفوائد الصحيّة التي قد نجهلها، وقد استُخدم هذا المشروب منذ آلاف السنين في زمن الفراعنة، الذين اكتشفوا أنّ مزج الثوم بالحليب أنتج نوعاً من البكتيريا تمنع تخمّر الطعام في المعدة.

إن خليط الثوم مع الحليب إحدى الوصفات التي لها فوائد عديدة ولكن نجهلها، ويكون الخليط كالتالي، حيث يتم عصر فص من الثوم مع كأس حليب متوسط، ويشرب على الريق يوميآ لمدة شهر كامل ، وتكرر الوصفة كل شهرين مرة، مشيرًا إلى أنه للقضاء على الرائحة تؤكل قشرة البرتقال بعد شرب الحليب بربع ساعة. وهذه هي أهم فوائد الثوم مع الحليب:

1 - يعطي الجسم قوة عجيبة ولو في الشيب، ورغم كبر السن.

2- يقوي جهاز المناعة ويقضي على معظم الفيروسات.

3 - يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية بجميع أنواعها.

4 - يعالج التهابات البروستات وتضخمها.

5- يقضي على التهاب اللوز والغدد.

6 - يمنع إصابات الأنفلونزا قبل حدوثها ويعالجها إذا حدثت.

7- يخفف الضغط المرتفع ويصفي الشرايين من الدهون.

8- يصفي الدم من السموم ويمنع حدوث التسمم بالأكل وغيره.

9- يطرد عنك الحشرات المؤذية حتى العقارب والحيات

طريقة إعداد مشروب الثوم مع الحليب:

- أولاً يتمّ هرس فص من الثوم ويضاف إلى كوب من الحليب، ثم يشرب على الريق.

- أما لمن يريد استخدام هذا المشروب لإنقاص الوزن فيتم أخذ ثلاثة فصوص من الثوم متوسطة الحجم حتى يسهل بلعها.

- ثم توضع فصوص الثوم في كوب من الحليب ويغطّى ويترك لفترة من الوقت في مكان مغلق مثل الفرن.

- ثم يتم شربه على الريق ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل حتى يُصبح مذاقه مستحبّاً.

- وأخيراً، يمكن إضافة ملعقةٍ صغيرةٍ من الكركم لهذا المشروب حتّى تزداد فائدته الصحية.

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