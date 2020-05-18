فوائد الجريب فروت الصحية للحامل

فاكهة الجريب فروت من الحمضيات، ويختلط مذاقها ما بين المرارة الشديدة والحلاوة الخفيفة، كما أنّه يُعدّ من الفواكه الغنيّة بفيتامين ج، وذلك باعتبار الكمية المُقارن بها من الفاكهة هي 28 غراماً.

ويوجد عدّة أنواع من الجريب الفروت، والذي يختلف فيها لون لبّ الفاكهة من درجات الوردي إلى الأحمر الداكن، وبشكلٍ عام كلّما كان اللبّ داكن اللون أكثر ازدادت كميّة مضادات الأكسدة فيه، ويمكن أن يُستخدم الجريب فروت في العديد من الأطباق والوصفات؛ إذ إنّه يُستخدم على شكل فاكهة، أو عصير، كما يمكن استخدام بذوره أيضاً.

الجريب فروت له فوائد كبيرة للجسم، وذلك لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة للصحة، فهو مصدر مهم لفيتامين ج، وألياف البكتين، وحمض الستريك، والسكريات الطبيعية، والحديد، والمضادات المؤكسدة، ومن فوائده للحامل:

1- يقلل احتباس السوائل وتورم الرجلين خلال فترة الحمل؛ وذلك لاحتوائه على فيتامين ج، ومادة البيوفلوفونويد.

2- من فوائد الجريب فروت للحامل يساهم في التقليل من آلام الحيض والولادة، ويعطي الشعور بالانتعاش والراحة.

3- يقوي المناعة لدى الجنين، كونه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض والحديد. يقلل من حالات التقيؤ والغثيان للحامل، وخصوصاً فترة الصباح.

4- يخفف الجريب فروت من الإمساك لدى الحامل، ويلين المعدة؛ وذلك لاحتوائه على الألياف.

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