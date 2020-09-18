فوائد الجزر الصحية لجسم الإنسان

من ابرز الفوائد الصحية للجزر، الوقاية من الأورام الخبيثة. لأن مادة بيتا كاروتين الموجودة بكثرة في الجزر هي مادة مضادة للأكسدة والالتهابات وتقلل من تلف الحمض النووي وتساعد على استعادة الأجزاء المتضررة فيه. لذلك فإن تناول الجزر يوميا وبانتظام، يقلل فعلا من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان مثل: سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستات.

وعلاوة على هذه الخصائص، يعزز الجزر منظومة المناعة في الجسم، لأن مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين الموجودة فيه تحمي خلايا المناعة وخاصة الخلايا اللمفاوية التائية والضامة من التلف، وتصبح أكثر مقاومة؛ ما يعزز منظومة المناعة.

ويضيف الدكتور، القليلون يعرفون أن الجزر يخفض من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. كما أنه يخفض من احتمال الإصابة بتصلب الشرايين ويبطء تطوره. وهذا يعني أنه يمنع حدوث الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وغيرها من أمراض الأوعية الدموية. وقد أظهرت نتائج دراسات علمية، أن الجزر يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم، حيث يخفض تناول 200 غرام من الجزر يوميا خلال بضعة أسابيع مستوى الكوليسترول «الضار» بنسبة 11%.

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