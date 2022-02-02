فوائد الجوافة في فصل الشتاء أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقي من الإصابة بالعدوى والأمراض، ومن فوائد الجوافة في فصل الشتاء أيضاً أنها تساعد في تعزيز جهاز المناعة وبالتالي يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، وتحتوي الجوافة أيضاً على خصائص مضادة للميكروبات، وبالتالي تعمل على قتل البكتيريا المسببة للعدوى.

الجوافة من الفواكة الغنية بعنصر البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويقلل مستوى الكوليسترول الضار ويزيد نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساهم الجوافة مضادات الأكسدة في منع تفاعلات الأكسدة المسببة للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين.

فوائد الجوافة للرجال

فوائد الجوافة للرجال أن لها تأثير كبير على الصحة الجنسية وزيادة الخصوبة

يحتوي عصير الجوافة على مستخلص الإيثانول بالإضافة إلى الليكوبين وفيتامين ج والزنك وجميعها لها تأثير في تحسين القدرة الجنسية وتحسين إنتاج الحيوانات المنوية وتحسين جودتها.

فوائد الجوافة للحامل

تقوي مناعة الجنين.

تقوي عظام وأسنان الجنين لأنه تحتوي على المغنيسيوم الداعم لامتصاص الكالسيوم.

تحفز عقل الجنين على الذاكرة القوية.

تحتوي الجوافة على حمض الفوليك مما يقلل من التشوهات عند الأجنة.

فوائد الجوافة للكحة

الجوافة من من المواد الطبيعية التي تساعد على تحليل المخاط الزائد

عصير الجوافة يساعد على التخلص من البلغم بشكل كبير.

يقضي على مسببات الكحة لأنه يوسع الشعب الهوائية.

الجوافة مفيدة في علاج الكحة تدخل هي وأوراقها في معظم الأدوية والوصفات الشعبية لتهدئتها ثم علاجها بالتبعية.

فوائد ورق الجوافة للجهاز التنفسي

فتح الرئتين وتحسين وظائفهما.

تخفيف حدة التهاب القصبات وعلاجه

تخفيف حدة الالتهاب الحاصل في المجاري التنفسية.

مقاومة الكحة التي قد تلازم المصاب.

تسييل البلغم المتراكم في المجاري التنفسية.

التهاب الحلق

ورق الجوافة على تخفيف حدة بعض أعراض الأنفلونزا

ورق الجوافة يحتوي كذلك على نسب عالية من فيتامين ج والحديد

تخفيف حدة الإسهال

خفض سكر الدم

تخفيف الوزن

تحسين صحة الرجل مثل أمراض السرطانات

فوائد الجوافة للرجيم

تحتوي الجوافة على سعرات حرارية قليلة جداً

مثالية في إنقاص الوزن ويمكن تناول من ثمرتين إلى ثلاث ثمرات منها يومياً بلا خوف من زيادة الوزن

تحتوي على نسبة قليلة من السكريات مما يجعلها من الفواكه المسموح بها

فوائد الجوافة للغدة الدرقية

الجوافة تساعد على الحفاظ على صحتك في نواح كثيرة.

الجوافة تحتوى على عنصر النحاس، وهو أمر مهم لتنظيم عملية التمثيل الغذائي من خلال المساعدة على السيطرة على إنتاج الهرموناتهرمونات الغدة الدرقية تلعب دورا هاما في تنظيم الطاقة والتمثيل الغذائي في الجسم

طريقة تحضير كوكتيل الجوافة بالموز

مقادير كوكتيل الجوافة بالموز

جوافة

موز

لبن

سكر

فراولة

ثلج

طريقة تحضير كوكتيل الجوافة بالموز

نقوم بخلط جميع المقادير في الخلاط ثم يقدم، وصحتين وعافية.

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