يتميز الجوز بخواص كيميائية تعزز من الدورة الدموية للبشرة

يطيب تناولها في فصل الشتاء مع كوب شاي دافئ لدفع الصقيع عن أجسامنا، أو ربما نتلذّذ بها في الحلويات العربية كالمعمول الشهي... إنها ثمرة الجوز أو ما يُعرف بعين الجمل والتي تحتوي على منجم من المعادن كالزنك والكالسيوم والفسفور المغنيسيوم والمنغنيز والحديد، والفيتامينات مثل ب1، ب2، ب7، ب12، وفيتامين ج، د، أ ، ه اضافة الى الأوميغا 3.

إليك عزيزتي أهم فوائد الجوز على صحة بشرتك وشعرك:

- يساعد على تجديد الخلايا وبناء الأنسجة للبشرة فهو يحتوي على مضادّات الأكسدة وأهمّها فيتامين "E".



- يحافظ على مرونة خلايا البشرة ورطوبتها فيحميها من الشيخوخة ومن الأضرار النّاتجة عن أشعّة الشّمس الضارّة كما يخلصها من السموم وذلك لغناه بـالأوميغا 3.



- يتميز الجوز بخواص كيميائية تعزز من الدورة الدموية للبشرة ما يعني وصول الأوكسجين والمغذيات الى كل خلية من خلايا البشرة بصورة أفضل فتنتعش البشرة وتبدو أكثر نضارة وحيوية.



- يحتوي الجوز على فيتامين ب7 أو ما يُعرف بالبوتين، لذا فهو فهو يقوّي الشعر ويمنحه الكثافة واللمعان الصحي ويحميه من التقصّف والجفاف. تناول الجوز بصفة يومية يحسن من حالة شعرك بصورة كبيرة.



بعد كل هذه الفوائد المدهشة، أضيفي الجوز الى نظامك الغذائي بكمية معتدلة لإضفاء تألق طبيعي وصحي على بشرتك وشعرك.

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