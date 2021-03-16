فوائد الحاملة "الحمص الأخضر"

فوائد الحمص الأخضر "الحاملة" لا تعد ولا تحصى، الحمص الأخضر أو الحاملة من الأطعمة المفضلة لفئة كبيرة من الأشخاص في هذا الوقت من السنة.

الحمص الأخضر أو الحاملة هو عبارة عن نوع من أنواع البقوليات، والذي يشتهر تناوله في الشرق الأوسط بالتحديد.

وتمتلك الحاملة كمية عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تنعكس ايجاباً على صحة متناوليها، ويعمل تناول الحمص الأخضر على تعزيز المناعة في الجسم، وذلك من خلال المساعدة في محاربة الجراثيم والبكتيريا المختلفة.

كما توفر حبوب الحمص الأخضر مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً هاماً في صحة الجهاز المناعي.

يحتوي الحمص الأخضر على كمية عالية من الدهون الصحية يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكل محبي الحمص الأخضر "الحاملة" ومع اقتراب موسمها نستعرض لكم في هذا المقال أهم فوائدها الصحية:

فوائد الحمص الأخضر "الحاملة"

الحمص الأخضر يعتبر من الأغذية التي تساعد في تخفيف الوزن وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية المشبعة .

الحمص الأخضر أو الحاملة يحتوي على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية .

الحمص الأخضر أو الحاملة يغني النباتيين عن اللحوم وذلك لأنه غني بالبروتين اللازم النباتي .

الحمص الأخضر أو الحاملة يساعد في تفتيت حصى الكلي .

الحمص الأخضر أو الحاملة يقلل من الكوليسترول الضار في الدم .

الحمص الأخضر يحفز عمل الجهاز المناعي .

يوازن الحمص الأخضر سكر الدم لمرضى السكري .

الحاملة تحسن عملية الهضم وتعالج الإمساك .

طريقة شوي الحاملة:

مقادير الحاملة:

0.5 كيلو حاملة مغسولة بقشرها منيح

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة ملح

0.5 كاسة ماء

طريقة تحضير الحاملة: