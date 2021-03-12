فوائد الشاي بالليمون السحريّة!

يعتبر الليمون من الفواكه التي عادة ما يتم استخدامها بكميات بسيطة لإضفاء النكهة للطعام، أما الشاي فهو المشروب الأكثر شعبية في العالم بعد الماء، والمتمثل بإضافة أوراق نبتة الكاميليا الصينية المجفّفة إلى الماء المغلي، ومن الشائع إضافة الليمون إلى الشاي.

اكتشفي فوائد الشاي بالليمون بحسب اختصاصية التغذية ميرنا الفتى في الموضوع الآتي:

تنظيف وتنقية الجسم من السموم

بداية تقول الاختصاصية ميرنا الفتى إن "لهب الشاي الذي نتناوله مع الليمون بشكل خاص يساهم في ترطيب الجيوب الأنفية والمخاطية، والتخلص من كمية البلغم وطرد جميع الفيروسات، الأمر الذي يساهم في تقوية مناعة الجسم إلى حدّ كبير.

يعتبر هذا المشروب مسيّلاً طبيعياً للدم، ويساهم في جعل الدورة الدموية تسير بشكل أفضل داخل الأوعية، وهو يساعد على خفض ضغط الدم في الجسم، عكس المعتقدات السائدة التي تشير إلى أن الشاي يرفع الضغط، كما أن هذا المشروب يحسّن عمل أو وظيفة الأنسولين داخل الجسم، ويساعد على عدم الإصابة بمرض السكر.

يفيد تناول هذا المشروب بالتخلص جميع أنواع البكتيريا الموجودة في الفم والأسنان، شرط عصر الليمون فوق الشاي بكمية قليلة، دون أن ننسى فوائده للمعدة من حيث تنظيم الحموضة فيها، علماً أنّ الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في المعدة بإمكانهم تناول مشروب الشاي بالليمون يومياً.

فوائد الشاي بالليمون الصحية عديدة ومتنوّعة، ومن الممكن الحصول على كوب من هذا المشروب عن طريق وضع بعض من عصير الليمون في كوب من الشاي الأسود أو الأخضر.

من أهم خصائصه أنه يعمل على تنظيف وتنقية الجسم من السموم، بالتالي تعزيز صحة الجسم ككل، فتنظيف الجسم من السموم يساهم في حمايته من الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة. ولكل شخص يعاني من الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا والأعراض المزعجة المرافقة لها، ننصحه بتناوله بشكل يومي، ولا مانع من إضافة الزنجبيل إليه".

الحماية من الجلطات الدموية

وتشير اختصاصية التغذية ميرنا الفتى إلى أن "الشاي بالليمون يحتوي على مستويات عالية من الفلافونويدات، والتي تعمل بدورها على التقليل من الدهون، وهذا الأمر يساعد على الحماية من الإصابة بالجلطات الدموية في الأوعية، وبالتالي تعزيز صحة جهاز الدوران، كما أن الليمون يمتاز بأنه من الأطعمة التي تتمتّع بخصائص مطهّرة، بالتالي من فوائد الشاي بالليمون أنه يعمل كمطهّر ومعقّم طبيعي. إنَّ تناوله بشكل منتظم يساهم في الحماية من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا المختلفة خصوصاً خلال فصل الشتاء.

بما أن الشاي بالليمون يعمل على تنظيف الجسم من السموم والفضلات، فهذا يعني أنه يعزّز من صحة الجهاز الهضمي ويساعد المعدة والأمعاء على زيادة كفاءتها في امتصاص المزيد من المغذيات وتحسين عملية الهضم. والجدير ذكره أن الشاي بالليمون يقلّل من الألم المرافق للدورة الشهرية لدى النساء، يحسّن من نشاط الأنسولين في الجسم كما سبق وذكرنا، يزيد من كفاءة امتصاص الحديد في الجسم، يفيد البشرة ويساعد على ترطيبها، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وطبعاً يعزّز من صحة الفم والأسنان".

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