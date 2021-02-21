فوائد الحرمل عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا للحامل والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الحرمل لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

الحرمل هو من النباتات العشبية المعمرة التي يبلغ طولها حوالي 60 سنتيمتراً، ويتميز برائحته العطرة، وأزهاره البيضاء الكبيرة، وأوراقه المفصصة، وثماره العلبية البيضية التي توجد داخلها بذور صغيرة سوداء.

ويعتبر الحرمل من الأعشاب البرية المنتشرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتستخدم بذور وجذور الحرمل في علاج العديد من الأمراض، يحتوي الحرمل على نسبة عالية من قلويدات الأندول، ومركبات الفلافونويد، والأحماض الأمينية، والكومارين، والعفص.

المساهمة في التقليل من نمو خلايا سرطان الثدي إذ إنّ مُستخلص نبات الحرمل قد يُساهم في تثبيط وتقليل مُعدّل نمو خلايا سرطان الثدي عند تعريضها إليه مخبريّاً.

يتم تحضير مشروب الحرمل بغلي كمية من الماء، ثم إضافة القليل من الحرمل إليها وتركها جانبًا بعيدًا عن النار لمدة 10 دقائق، ثم تصفيتها وشربها.

فوائد الحرمل للحمل

تناول الحرمل ينشط الرحم وعملية التبويض.

تناول الحرمل يعالج اضطرابات الدورة الشهرية وينظمها.

تناول الحرمل يحسن القدرة على الإنجاب.

فوائد الحرمل الصحية

من فوائد الحرمل يعمل على تخفيف احتباس الماء والسوائل في الجسم.

من فوائد الحرمل يعمل على علاج المشاكل الهضمية الخاصة بفقدان الشهية.

من فوائد الحرمل يعالج الاضطرابات التي تصيب المعدة والأمعاء كالإسهال على سبيل المثال.

من فوائد الحرمل يعمل على التحسين من الرؤية.

من فوائد الحرمل يخفف من المشاكل التي قد تصيب الدورة الدموية والقلب كتصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب.

الآثار الجانبيّة للحرمل

يعتبر الحرمل من الأعشاب الآمنة في حال استهلاكه بكميات مناسبة، أما في حال استهلاك نبات الحرمل المفرط سيتحول إلى عشبة سامة، وقد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل:

1- سينتهي هذا الإعلان خلال 12 تهيج المعدة.

2- اضطرابات مزاجية.

3- اضطراب في النوم.

4- دوخة ودوار.

5- تلف في الكبد والكلى.

6- طفح جلدي، وحساسية لأشعة الشمس.

7- الإجهاض.

8- الشلل والموت في بعض الحالات.

فوائد بذور الحرمل

تأثيرات مُضادّة لنموّ الأورام السرطانيّة.

تأثيرات مُضادّة للحشرات.

تأثيرات مُضّادة لليشمانيّات.

تأثيرات مُضادّة للتشنّجات.

تأثيرات مُضادّة للهيستامسن.

تأثيرات مُرخية للأوعية الدمويّة.

شفاء الجروح.

مُقاومة الأكسدة.

استخدام بذور الحرمل يعمل على تحفيز المناعة.

شفاء اللّوكيميا.

المُساهمة في علاج حالات انقطاع الدّورة الشهريّة.

المُساهمة في علاج حالات الاكتئاب.

المُساهمة في علاج آلام الدورة الشهريّة.

يستخدم الحرمل يعمل على خفض درجة حرارة الجسم.

المساهمة في حالات الأرق.

طريقة استخدام بذور الحرمل

أسهل طريقة هي مضغ البذور لمدة دقيقتين ثم ابتلاعها، ولكنها تتميز بمذاقها شديد المرارة، وقد يصعب تناولها عن طريق الفم. يمكن أيضًا طحن البذور إلى مسحوق جاف، مع مراعاة الكمية التي يحددها الطبيب، وبلعها مع قليل من الماء.

طرق استخدام الحرمل

لمعالجة وجع الركب، والساقين، واليدين، وانتفاخ البطن، من خلال طبخ حوالي غرامين من مسحوق الحرمل في كمية من زيت الزيتون، وتناول المزيج لمدة أسبوع.

لمعالجة وجع المعدة، والرأس، والصدر، وطرد البلغم، من خلال غسل الحرمل بالماء العذب، وسحقه، وخلطه بالماء الساخن، والسيرج، والعسل، وشرب المزيج.

فوائد زيت الحرمل

زيت الحرمل يخفض ضغط الدم: يعتقد أن مواد كيميائية معينة موجودة في زيت الحرمل تعمل على توسعة الأوعية الدموية، كما يمكن أن تقلل من نبضات القلب وبالتالي التقليل من ضغط الدم.

زيت الحرمل يعالج مرض الباركنسون: حيث تم استخدامه قديمًا لهذا الغرض، كما تشير الدراسات الحديثة إلى احتمالية استخدامه في علاج الباركنسون وغيره الكثير من الأمراض العصبية.

زيت الحرمل مضاد للميكروبات: تشير الدراسات إلى وجود تأثير لزيت الحرمل في القضاء على الميكروبات، وقد شاع استخدامه قديمًا في علاج داء الليشمانيات والدودة الشريطية.

زيت الحرمل تخفيض السكر في الدم: استخدم قديمًا لهذا الغرض، كما أكدت بعض الدراسات هذا التأثير وأشارت إحداها إلى أن زيادة الجرعة وعلى عكس المتوقع ستفقده تأثيره الإيجابي في تخفيض السكر في الدم.

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