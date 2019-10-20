فوائد الشمندر عديدة، فهي تعتبرمن الخضروات الجذرية ذات المذاق الحلو يزرع بشكلٍ كبيرٍ في أوروبا وأمريكا الشمالية ويعد المصدر الثاني لإنتاج السكر بعد قصب السكر.

يمكن تناوله بعدة أشكال فيمكن تناوله نيئاً، وكذلك يمكن تناوله مطبوخاً أو ممكن تناوله على شكل مخلل، أوتناوله على شكل عصير، ومن العناصر الغذائية التي يحويها الشمندر هو الحديد، الذي يؤدي إلى زيادة هيموغلوبين الدم فهو مفيد لمن يعانون من فقر الدم. Volume 0%

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد الشمندر للمرأة الحامل:

1- يقوي مناعة الأم الحامل: لأن الشمندر يحوي على خصائص مضادة للأكسدة تقوم بحماية الجسم من العديد من الأمراض، حيث إن المرأة الحامل تكون لديها المناعة أضعف من غيرها، وعند تناولها له هذا يساعدها على الوقاية من بعض الأمراض والالتهابات التي قد تتعرض لها.

2- يمنع هشاشة العظام ورقاقتها: لأن الشمندر مصدر غني بالكالسيوم، وكما هو معروف فإن الجنين يحصل على الكالسيوم الذي يحتاجه من أمه، وتناول الشمندر خلال فترة الحمل يعوض الأم عن نقص الكالسيوم الذي يأخذه الجنين.

3- ينظم عملية الأيض: البوتاسيوم واحد من العناصر المهمة التي يحتوي عليها الشمندر، فعند تناول عصير الشمندر خلال فترة الحمل يؤدي ذلك إلى تنظيم عملية الأيض داخل خلايا الجسم، وكذلك فإن البوتاسيوم الذي يحويه يحافظ على مستوى ضغط الدم للحامل أثناء الحمل وكذلك عند الولادة.

4- قدرة الشمندر العالية على تنقية الدم والتي تمنع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين.

5- يحافظ تناول الشمندر على مستوى السكر في دم الحامل، لأن نسبة السكر فيه منخفضة، وهذا يؤدي إلى أن تأخذ عملية تحويل السكر فترة طويلة.

6- يقوم الشمندر بمنع العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، وكذلك يحد من الإمساك، ويساعد الأمعاء بأن تقوم بدورها بشكلٍ صحيٍّ وطبيعي.

7- تجنب خطر العيوب الخلقية للجنين: وذلك بسبب احتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الحبل الشوكي للجنين خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، كذلك ضروري لنمو أنسجة جسم الجنين، فعند تناوله تقل مخاوف أن يكون الجنين معرضاً للعيوب الخلقية.

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