فوائد الحلبة للدورة الشهرية!

تناول الحلبة خلال الدورة الشهرية يساعد على نزول الدورة وتنظيمها

من المعروف أن الحلبة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الشهريّة، حيث إن تناول مشروب الحلبة خلال الدورة الشهريّة يساعد على نزول الدورة وتنظيمها، وذلك لاحتوائها على الإستروجين، والمواد الصبغيّة، والزيوت الثابتة. كما تساعد الحلبة على التخلّص من آلام البطن والمغص الشديد، حيث يتم تناول الحلبة قبل موعد الدورة بمعدل كوبيين أحدهما في المساء، والآخر في الصباح مع ضرورة الانقطاع عن شربها خلال نزول دم الحيض. كذلك تساعد الحلبة على التخلص من البثور والحبوب التي تظهر على الوجه خلال الدورة الشهريّة؛ بسبب التغير في الهرمونات.

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائيّة الضروريّة لصحة الجسم، كالفيتامينات، والكالسيوم، والحديد، والمضادات المؤكسدة، والألياف.

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