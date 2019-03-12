فوائد تناول الحلوى بعد التمرينات الرياضية

إن الإنغماس المعتدل في تناول الحلوى قد يساعد الأشخاص لتجنب الإنجذاب لتناول السكر

يوصي بعض الخبراء بالقيام بتناول الحلوى بعد أدائك للتمارين ، حيث أن الجسم يحتاج إلى السكر للتعافي من الأنشطة المكثفة وبالتالي يمكن أن يتعامل مع الحلويات بشكل أفضل.

الأطعمة التي تجمع وتحتوي بين السكريات البسيطة والبروتين ، مثل أكواب زبدة الفول السوداني ، التي تساعد على عملية شفاء الجسم.

وأكدت مقالة اصدرت عام 2012 أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والذين قاموا بإتباع خطة حمية التي تتضمن أنواع حلويات مثل الشوكولا ، بسكويت أو الدوناتس مع وجبة الإفطار قاموا بوقت لاحق بإختبار معاناة للجوع أقل بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتناول سعرات حرارية أقل ، كربوهيدرات أقل في وجبتهم الصباحية.

وأشار مؤلفوا هذه الدراسة أن توقيت تناول الحلوى هذا قد يساعد في فقدان الوزن وعملية إدارة الجسم بمرور الوقت.

إن الإنغماس المعتدل في تناول الحلوى قد يساعد الأشخاص لتجنب الإنجذاب لتناول السكر. فقد أظهر البحث أن الحرمان يمكن أن يثير الرغبة الشديدة للجوع ، مما يقوم بدفع الكثير من الأشخاص بتناول المزيد من الأطعمة التي كانوا يحاولون تجنبها في نهاية المطاف.

لذا إذا كنت تحاول تخفيض كمية السكر التي تتناولها ، فقد يساعدك تناول القليل من الحلوى على الإلتزام بهذا الهدف _ على الأقل في البداية.

فيليسيا ستولر ، وهي أخصائية تغذية مختصة في نيوجيرسي ومقرها نيوجيرسي أيضاً، توافق على أن الحلوىينبغي لها أن تكون على قائمة الطعام أحياناً، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بمراقبة ما يأكلون. لكنها متحفظة تجاه التفكير بها كغذاء صحي أو أداة لفقدان الوزن.